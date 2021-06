Stand: 19.06.2021 13:16 Uhr Landkreis Stade warnt vor verunreinigtem Trinkwasser

In mehreren Gemeinden des Landkreises Stade könnte das Trinkwasser verunreinigt sein. Das Gesundheitsamt des Landkreises rät deshalb dazu, das Leitungswasser abzukochen. Das gilt vor allem für die Bereiche Groß Fredenbeck, Deinste, Helmste, Ohrensen, Lusthoop und Harsefeld. Bei Proben konnte das Gesundheitsamt Bakterien zwar nur in Harsefeld nachweisen. Durch umfangreiche Bauarbeiten bei Fredenbeck könnte aber auch in anderen Orten das Wasser verunreinigt sein, so das Gesundheitsamt.

