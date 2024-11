Wen wollen Sie wählen? Der Kandidaten-Check zur Landtagswahl

Bei der Landtagswahl treten natürlich nicht nur männliche Direktkandidaten an, sondern auch weibliche Direktkandidatinnen. Trotzdem gendern wir den Begriff Kandidaten-Check in den Schlagzeilen unserer Beiträge nicht. Hintergrund ist, dass Suchmaschinen im Internet Seiten mit der Begriffen "Kandidat:innen-Check" oder "Kandidat*innen-Check" in der Schlagzeile nicht gut finden können. Der NDR möchte aber, dass alle, die an den Landtagswahlen in Niedersachsen interessiert sind, schnell die Seite des Kandidaten-Checks im Internet finden. In den Texten selber gendern wir durchaus - so wie immer.