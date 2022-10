Ticker zu Landtagswahl: Wahlbeteiligung bisher etwas geringer Sendedatum: 09.10.2022 19:30 Uhr Heute wählen die Niedersachsen ihren Landtag. Mit diesem Ticker halten wir Sie über aktuelle Themen und Ereignisse am Wahltag auf dem Laufenden.

Spitzenkandidaten von Linke und AfD geben Stimmen ab

Die Linke hofft, die Fünf-Prozent-Hürde zu knacken, die AfD wohl auf ein zweistelliges Ergebnis - die Spitzenkandidierenden beider Parteien haben jedenfalls bereits ihre Stimmen abgegeben. Jessica Kaußen von der Linken wählte in ihrem Wohnort Laatzen (Region Hannover), AfD-Politiker Stefan Marzischewski-Drewes in Gifhorn. Bei der letzten Sonntagsfrage vor der Wahl Ende September hatten drei Prozent der Befragten angegeben, die Linke wählen zu wollen und neun Prozent die Alternative für Deutschland.

Erstwähler freuen sich über Chance zum Mitwirken

Rund 215.000 Menschen in Niedersachsen dürfen heute erstmals ihre Stimme bei einer Landtagswahl abgeben. NDR Niedersachsen hat einige junge Wählerinnen und Wähler gefragt, was sie von dieser Möglichkeit halten.

VIDEO: Junge Wähler: "Schön, ein bisschen mitwirken zu können" (1 Min)

Grünen-Chefin Hamburg und FDP-Vorsitzender Birkner haben gewählt

Die Spitzenkandidaten der Grünen und der Liberalen in Niedersachsen haben am Vormittag ihre Stimmen abgegeben. Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg machte ihre Kreuze in einem Wahllokal in Hannover, FDP-Chef Stefan Birkner ging in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) zur Abstimmung. Zurzeit sind beide Fraktionen in der Opposition. Bei der jüngsten Sonntagsfrage Ende September lagen die Grünen bei 16 Prozent, die Liberalen bei wackeligen fünf Prozent.

Wahlbeteiligung liegt mittags bei knapp 25 Prozent

Bis 12.30 Uhr haben in Niedersachsen 24,59 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen für den neuen Landtag abgegeben. Das teilte die Landeswahlleitung auf Anfrage mit. Zum Vergleich: Bei der vorangegangenen Landtagswahl im Jahr 2017 lag die Beteiligung mittags bei 26,91 Prozent. Briefwählerinnen und Briefwähler sind bei den Angaben nicht mit eingerechnet. Bereits bei der ersten Auswertung am Morgen lag die Zahl der Wählenden mit 7,44 Prozent leicht unter dem Wert von vor fünf Jahren (8,21 Prozent).

Herausforderer Althusmann hat seine Kreuze gemacht

CDU-Spitzenkandidat und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat am Vormittag in Südergellersen im Landkreis Lüneburg gewählt. Er sprach bei der Stimmabgabe von einem Glückstag: "Immerhin ist meine Tochter heute zwölf Jahre alt geworden, das heißt, wir hatten schon mal allen Grund, heute Morgen zu feiern." Es gehe jetzt darum, das Land in einer schwerwiegenden Krise stabil zu regieren. "Deshalb hoffe ich und setze ich auf eine starke CDU, die heute Abend ab 18 Uhr nach meinem Wunsch stärkste Kraft in Niedersachsen werden soll", sagte der 55-jährige Herausforderer von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Althusmann fordert Weil bereits zum zweiten Mal heraus. In den jüngsten Umfragen zur Landtagswahl lag die CDU knapp hinter der SPD.

Ministerpräsident Weil hat seine Stimme abgegeben

Niedersachsens Landeschef Stephan Weil (SPD) hat am Vormittag in Hannover seine Kreuzchen auf dem Wahlzettel gesetzt. "Wir hoffen auf eine starke Wahlbeteiligung. Und wir hoffen auf ein starkes Ergebnis für die SPD", sagte der Ministerpräsident. Nach dem Urnengang wollte der Sozialdemokrat "erst einmal schön frühstücken". Weil regiert das Land seit Anfang 2013 - zunächst zusammen mit den Grünen, seit Ende 2017 mit der CDU. Der 63-Jährige strebt eine dritte Amtszeit an, möglichst in einem rot-grünen Bündnis.

Wahlbeteiligung liegt am Morgen unter Wert von 2017

Bis 10 Uhr haben in Niedersachsen 7,44 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben. Das teilte die Landeswahlleitung auf Anfrage mit. Bei der vorangegangenen Wahl im Jahr 2017 hatten zu diesem Zeitpunkt bereits 8,21 Prozent ihre Wahlzettel ausgefüllt und eingesteckt. Briefwähler, von denen dieses Jahr sehr viele erwartet werden, sind in dem Zwischenstand noch nicht berücksichtigt. Wahlberechtigt sind dieses Mal knapp 6,1 Millionen Niedersachsen, also fast 76 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner. Für 215.000 junge Menschen ist es die erste Gelegenheit, Einfluss auf die Zusammensetzung des Landeskabinetts zu nehmen.

Wahllokale in Niedersachsen sind geöffnet

Die Landtagswahl in Niedersachsen hat begonnen. Seit 8 Uhr sind die Wahllokale geöffnet, bis 18 Uhr ist die Stimmabgabe möglich. Wahlberechtigt sind knapp 6,1 Millionen Menschen. In den jüngsten Umfragen lag die SPD mit Ministerpräsident Stephan Weil, der eine dritte Amtszeit anstrebt, knapp vor der CDU mit Herausforderer Bernd Althusmann. Bisher regieren die beiden Parteien zusammen, eine Fortsetzung der großen Koalition gilt als unwahrscheinlich.

Wahlkampfabschlüsse: Kanzler Scholz unterstützt Weil

SPD-Spitzenkandidat Stephan Weil und sein stärkster Konkurrent, Bernd Althusmann (CDU), haben ihre Wahlkämpfe beendet. Bei ihren Kundgebungen in Hannover - Weil sprach an der Marktkirche, Althusmann am Kröpcke - warben sie noch einmal um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler. Der amtierende Ministerpräsident Weil bekam dabei Unterstützung von Kanzler Olaf Scholz (SPD).

Weil oder Althusmann: Wer macht das Rennen?

CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann will neuer Ministerpräsident werden - Stephan Weil (SPD) will es bleiben. Gut fünf Jahre haben beide in der Großen Koalition nahezu geräuschlos miteinander regiert. Althusmann, Weils Vize und Wirtschaftsminister, hat sich aber bereits seit Beginn des Jahres für die Wahl morgen in Position gebracht.

Wählen auch bei plötzlicher Corona-Infektion möglich

Der reguläre Termin, um Briefwahlunterlagen zu beantragen, ist inzwischen verstrichen. Aber wer jetzt noch kurzfristig an Corona erkrankt oder von einer anderen Krankheit überrascht wird, die ihn daran hindert, ins Wahllokal zu gehen, kann seine Stimme trotzdem abgeben. Wer Corona hat, darf zwar nicht selbst ins Wahllokal gehen, weil er oder sie sich an die Quarantäne-Regeln halten muss. Die betroffenen Person kann aber nach Angaben der Landeswahlleitung noch bis zum Wahltag um 15 Uhr Briefwahlunterlagen beantragen. Dazu muss die Person schriftlich erklären, warum sie nicht selbst das Wahllokal aufsuchen kann. Mit dieser Erklärung und einer schriftlichen Vollmacht kann dann eine Vertrauensperson zum zuständigen Wahlamt der erkrankten Person gehen - in der Regel ist das das Rathaus oder Bürgerbüro, nicht das Wahllokal. Auf der Vollmacht muss der Name, die Anschrift und das Geburtsdatum des Wahlberechtigten stehen und sie muss von dem oder der Betroffenen persönlich unterschrieben sein. Auch der Abholer muss auf der Vollmacht mit Name und Geburtsdatum benannt werden. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen dann bis spätestens 18 Uhr bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Adresse der Gemeinde eingegangen sein - nicht im Wahllokal. Für die Abgabe ist keine Vollmacht notwendig.

Wie hoch wird die Wahlbeteiligung?

Bei der Landtagswahl 2017 lag sie bei 63,1 Prozent. Am niedrigsten überhaupt war sie bei der Wahl 2008 mit 57,1 Prozent. Es gab ein paar Umstände, die die Wähler möglicherweise vom Gang zur Urne abhielten und in welchem Jahr die Wahlbeteiligung am höchsten war, erfahren Sie hier im Video.

VIDEO: Zahl zur Wahl: 63 Prozent Wahlbeteiligung (1 Min)

Die Zeit bis zur Wahl: Was bisher geschah ...

... können Sie im ersten, im zweiten und im dritten Teil des Tickers zur Landtagswahl nachlesen.

