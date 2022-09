Ticker: Der Countdown zur Landtagswahl in Niedersachsen Stand: 22.09.2022 20:00 Uhr Die Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober rückt näher - und damit auch immer mehr wichtige Termine, Themen und Ereignisse. Mit diesem Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

Haben Sie Fragen an Bernd Althusmann?

Am Sonntag, 19.30 Uhr, startet das erste Wahlspezial. Zu Gast im Studio ist Bernd Althusmann. Nicht nur Moderator Arne-Torben Voigts und Politikchefin Martina Thorausch werden dem CDU-Spitzenkandidaten auf den Zahn fühlen. Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer von Hallo Niedersachsen sowie die Hörerinnen und Hörer von NDR 1 Niedersachsen bekommen die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und natürlich können Sie Ihre Fragen auch über die Online- und Social Media-Kanäle des NDR schicken. Das zweite Wahlspezial läuft dann eine Woche später. Am 2. Oktober wird Ministerpräsident Stephan Weil zu Gast sein.

Weitere Informationen Bernd Althusmann am Sonntag im Wahlspezial zur Landtagswahl Am Sonntag stellt sich der CDU-Spitzenkandidat in einer "Hallo Niedersachsen"-Sondersendung den Fragen der Zuschauenden. mehr

Umfrage vor der Landtagswahl: SPD weiter knapp vorn

Mit 32 Prozent der Stimmen sind die Sozialdemokraten laut aktueller Sonntagsfrage weiterhin stärkste Partei. Ihr Wert verbessert sich um einen Prozentpunkt - genau wie bei der CDU, die jetzt laut Umfrage auf 28 Prozent Zustimmung kommt. Die Grünen verlieren dagegen zwei Prozentpunkte und kommen auf 17 Prozent. Für die FDP würden sich aktuell 5 Prozent der Befragten entscheiden, damit muss die Partei um den Einzug ins Parlament zittern. Die AfD kommt auf 9 Prozent und verbessert sich damit um zwei Prozentpunkte. Die Linke wäre mit 4 Prozent laut der Umfrage nicht im Landtag vertreten.

Weitere Informationen Sonntagsfrage zur Landtagswahl: SPD mit 32 Prozent vorn SPD und CDU legen minimal zu, die Grünen verlieren. Energiepolitik ist für ein Drittel der Befragten wichtigstes Thema. mehr

Bildungspolitik - Das landespolitische Thema schlechthin

In praktisch keinem anderen Feld der Politik haben die Bundesländer so viele und exklusive Kompetenzen, wie in der Bildungspolitik. Das ist natürlich eine Chance, sich mit den eigenen Vorstellungen von den politischen Wettbewerbern zu unterscheiden: Soll die Förderschule Lernen nun bestehen bleiben oder doch besser abgeschafft werden? Und wie kann die Digitalisierung in den Schulen eigentlich gelingen? Welche Ideen haben die Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker aus Niedersachsen für den Bildungsbereich? Moderatorin Christina von Saß hakt nach - am Mittwoch um 19.30 Uhr im "Talk zur Wahl" - der "Hallo Niedersachsen"-Sondersendung.

Weitere Informationen Landtagswahl: Es geht auch um die Zukunft der Schulen Beim Talk zur Wahl von "Hallo Niedersachsen" ging es am Mittwochabend um das Thema Bildung. Was wollen die Parteien? mehr

Wahlprogramme im Vergleich: Welche Verkehrspolitik braucht Niedersachsen?

Welche Verkehrspolitik braucht ein Flächenland wie Niedersachsen? Mandy Sarti aus der NDR Redaktion Landespolitik hat sich die Programme der Parteien angeschaut im Hinblick auf diese Frage. Brauchen wir ein neues 9-Euro-Ticket? Sollten wir wieder mehr in den Straßenbau investieren? Oder doch mehr Geld für Radwege und den ÖPNV ausgeben? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie hier:

Weitere Informationen Verkehrspolitik in Niedersachsen - das wollen die Parteien Anbindung für den ländlichen Raum, mehr Radwege, bessere Infrastruktur für E-Mobilität. Ein Überblick über die Pläne. mehr

Die AfD gibt Gummi!

Ist es ein genial geplanter Wahlkampf-Gag? Oder Unüberlegtheit? Oder: Was könnte noch die Erklärung dafür sein, dass die AfD ganz besondere Give-aways für Ihren Wahlkampf in Niedersachsen bereithält? Vielleicht werden wir nie die Antwort auf diese Frage erfahren. Wie schade. Aber immerhin amüsiert sich die Öffentlichkeit über die Weingummi-Penisse der AfD.

Weitere Informationen Penis oder Pfeil? AfD-Gummibärchen amüsieren die Netzwelt Bärchen sind es definitiv nicht: Die Twitter-Community ist sich recht einig, was da in den AfD-Werbetütchen steckt. mehr

Und wie liefen die vergangenen fünf Jahre insgesamt für die AfD, die 2017 immerhin erstmals den Einzug ins Landesparlament geschafft hatte? Marco Heuer zieht eine Bilanz.

Weitere Informationen AfD - eine Bilanz nach fünf Jahren Opposition Erstmals ist die AfD im Niedersächsischen Landtag vertreten. Doch die Fraktion zerlegt sich in internen Machtkämpfen. mehr

Armut ist ein Thema in Niedersachsen

Im "Talk zur Wahl" diskutierten die im Landtag vertretenen Parteien bei "Hallo Niedersachsen", wie soziale Härten, ungleiche Lebenschancen und schlichte Armut in Niedersachsen bekämpft werden können. Ein Thema mit Konjunktur - leider.

Weitere Informationen So wollen Niedersachsens Politiker Armut und Inflation bekämpfen Im "Talk zur Wahl", der "Hallo Niedersachsen"-Sondersendung, suchen Politikerinnen und Politiker nach Lösungen. mehr

Innere Sicherheit: Was steht in den Wahlprogrammen?

Polizei, Justiz, Verfassungsschutz - die Bereiche der inneren Sicherheit sind vielfältig. Auch der Katastrophenschutz rückt seit dem Ukraine-Krieg und den jüngsten Naturkatastrophen deutlicher in den Fokus. Welche Pläne haben die Parteien für die kommenden fünf Jahre? Hier der Überblick.

Weitere Informationen Innere Sicherheit in Niedersachsen - das wollen die Parteien Die Themen Katastrophenschutz, Polizei und Verfassungsschutz stehen bei fast allen Parteien im Fokus. Ein Überblick. mehr

Erststimme und Zweitstimme: Entscheidungshilfe mit Wahl-O-Mat und Kandidaten-Check

Erst der Wahl-O-Mat als Entscheidungshilfe für die Zweitstimme, und jetzt stellen wir Ihnen den NDR Kandidaten-Check zur Verfügung. Hier können Sie sich informieren, welche Kandidatinnen und Kandidaten ihn Ihrem Wahlkreis um die Erststimme kämpfen. Die Kandidierenden stellen sich und ihre Positionen in Videos vor, die sie selbst produziert haben. Der NDR ist deshalb für den Inhalt der Videos nicht verantwortlich.

Weitere Informationen Wen wollen Sie wählen? Der Kandidaten-Check zur Landtagswahl Was sind die Ziele der Direktkandidierenden - ganz konkret in Ihrem Wahlkreis? Im NDR Kandidaten-Check bekommen Sie Antworten. mehr

Landtagswahl in Niedersachsen: Der Wahl-O-Mat ist online

Das Online-Tool für die Landtagswahl ist seit Donnerstag nutzbar. Es soll bei der politischen Meinungsbildung helfen. Organisiert wird der Wahl-O-Mat von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ein Redaktionsteam aus 20 Jungwählerinnen und -wählern sowie Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Bildung entwickeln in diversen Workshops 38 Thesen. Das Tool kann hier oder in der NDR Niedersachsen-App genutzt werden.

Weitere Informationen Landtagswahl in Niedersachsen: Der Wahl-O-Mat ist online Wenn Sie noch nicht wissen, welche Partei Sie wählen sollen: Der Wahl-O-Mat kann bei der Meinungsbildung helfen. mehr

Was bisher geschah ...

... können Sie im ersten und im zweiten Teil des Tickers zur Landtagswahl nachlesen.

Weitere Informationen zur Landtagswahl in Niedersachsen Niedersachsen: Alles Wichtige zur Landtagswahl am 9. Oktober Am 9. Oktober 2022 ist Landtagswahl. Der aktuelle NiedersachsenTrend sieht die SPD mit knapper Mehrheit vor der CDU. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.10.2022 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Niedersachsen Landtagswahl Niedersachsen