Ticker: Der Countdown zur Landtagswahl in Niedersachsen

In Braunschweig sind offenbar Wahlunterlagen verschwunden

Der Stadt war die fehlerhafte Zustellung aufgefallen, weil nach Angaben eines Stadtsprechers aus dem betroffenen Bezirk auffällig wenig Briefwahlstimmen in der Briefwahlzentrale eingegangen waren. Mindestens 300 Wahlberechtigte hätten keine Unterlagen erhalten. Wo diese geblieben sind, ist unbekannt.

Gregor Gysi macht Wahlkampf für die Linke in Hannover

Mit prominenter Hilfe hat die Linke am Donnerstag um Wählerstimmen geworben: Gregor Gysi kam zu einer Wahlkampfveranstaltung nach Hannover. Die Partei bangt in Niedersachsen um den Einzug ins Landesparlament. In der jüngsten ARD-Umfrage lag die Linke bei 3 Prozent.

Wie hoch wird die Wahlbeteiligung?

Bei der Landtagswahl 2017 lag sie bei 63,1 Prozent. Am niedrigsten überhaupt war sie bei der Wahl 2008 mit 57,1 Prozent. Es gab ein paar Umstände, die die Wähler möglicherweise vom Gang zur Urne abhielten und in welchem Jahr die Wahlbeteiligung am höchsten war, erfahren Sie hier im Video.

Chips, Weingummi und ein FDP-Bier: Geschenke vor der Wahl

Während CDU, Grüne und AfD was zum Knabbern und Naschen unter die potenziellen Wähler bringen, hat die FDP ein eigenes Bier gebraut. Wer dazu noch einen Bierdeckel braucht, geht am besten zum Stand der SPD.

Wahlkampf im Endspurt: Die Grünen

Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg will möglichst viele Menschen persönlich treffen. Deshalb zieht sie auch abends und bei Regen durch die Straßen, um für sich und ihre Partei zu werben.

Was bewegt die Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen?

Reporter von Hallo Niedersachsen haben mit Menschen aus verschiedenen Bereichen gesprochen - und sie vor der Wahl nach ihren Sorgen, Nöten und Wünschen befragt.

Die Zahl zur Wahl: 80.000 Wahlhelfer

Alles Wissenswerte zum Ehrenamt als Wahlhelfer, zu den Aufgaben und zur Aufwandsentschädigung erfahren Sie in diesem Video.

Parteien beklagen Vandalismus an Wahlplakaten

Betroffen von Schmierereien und Beschädigungen sind die Wahlplakate aller Parteien gleichermaßen, wie es von der Polizei Hannover heißt. Allein in der Landeshauptstadt sei eine zweistellige Zahl von Plakaten beschädigt worden. Die Schmierereien auf den Plakaten sind sehr unterschiedlich - von scherzhaft bis verfassungswidrig.

NDR Wahlspezial mit Stephan Weil

SPD-Spitzenkandidat Stephan Weil hat in einer Sondersendung von Hallo Niedersachsen Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern beantwortet. "Wir brauchen gerade in der Krise einen aktiven Staat", sagte Weil und versprach ein Entlastungspaket in Höhe von einer Milliarde Euro. Er setzt zudem auf erneuerbare Energien und die neuen LNG-Terminals.

Viele Nachwuchspolitiker könnten in Landtag einziehen

Auf den Listen der Parteien stehen bei dieser Wahl viele junge Menschen, einige davon auch auf aussichtsreichen Plätzen. Damit könnte die Perspektive junger Menschen im neuen Landtag besser repräsentiert werden.

Die drei "Verfolger" - AfD, FDP und Grüne - im Wahlkampf

Noch gut eine Woche - dann wird gewählt. Wer wird der nächste Ministerpräsident? Bleibt die SPD an der Spitze der Regierung oder gelingt der CDU der Machtwechsel? Diese Fragen stehen sicher im Mittelpunkt - aber zu beantworten sind sie nicht, ohne das Abschneiden der kleineren Parteien zu kennen. Wie läuft die heiße Wahlkampfphase bei der AfD, der FDP und den Grünen? Wir haben die Spitzenkandidaten im Endspurt zur Landtagswahl beobachtet.

Sonntagsfrage zur Landtagswahl: SPD weiter vorn, CDU holt auf

In der letzten Umfrage vor der Landtagswahl liegt die SPD unverändert bei 32 Prozent. In der aktuellen ARD-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap konnte die CDU bei der Sonntagsfrage 2 Prozentpunkte gegenüber der vorangegangenen Befragung zulegen, sie kommt eine Woche vor der Landtagswahl bei den Meinungsforschern auf 30 Prozent. Die Grünen verlieren einen Prozentpunkt und würden 16 Prozent der Stimmen erhalten. Die FDP sehen die Demoskopen unverändert bei 5 Prozent. Der AfD sagen die Wahlforscher ein Ergebnis von 9 Prozent voraus. Die Linke verliert erneut und steht bei 3 Prozent.

Das Wahlspezial bei Hallo Niedersachsen: Am Sonntag mit Stephan Weil

Am vergangenen Sonntag war der Herausforderer Bernd Althusmann zu Gast bei Hallo Niedersachsen. Jetzt wird Stephan Weil Rede und Antwort stehen. Und zwar nicht nur dem Moderationsteam Arne-Torben Voigts und Martina Thorausch, sondern auch den Zuschauerinnen und Zuschauern, die am Abend ihre Fragen live über die NDR Niedersachsen App stellen können.

Ministerpräsident Weil und Herausforderer Althusmann im TV-Duell

Im großen TV-Duell mit Stephan Weil (SPD) und Bernd Althusmann (CDU) ging es vor allem um die Themen Energiekrise, Entlastungen für die Bürger, Bildung, Mobilität und Fachkräftemangel. 75 Minuten lang diskutierten die beiden Spitzenkandidaten über ihre Positionen. Dabei kam es auch schon mal zu gegenseitigen Schuldzuweisungen der beiden Koalitionspartner.

Triell mit Grünen, FDP und AfD im NDR Fernsehen

Die Spitzenkandidaten von Grünen, FDP und AfD haben im NDR Fernsehen über die Themen Energiekrise, Atomkraft und Bildung gestritten. Eine Stunde lang lieferten sich Julia Willie Hamburg (Grüne), Stefan Birkner (FDP) und Stefan Marzischewski-Drewes (AfD) eine streckenweise hitzige Debatte.

Was wollen die Parteien beim Thema Bildung?

Lehrermangel, zu wenig Erzieherinnen und Erzieher, Nachwirkungen der Corona-Pandemie und schleppende Fortschritte bei der Digitalisierung. Wir haben die Wahlprogramme verglichen: Was wollen die Parteien beim Thema Bildung?

TV-Duell von Ministerpräsident Weil und Herausforderer Althusmann

Am Dienstagabend treffen die Spitzenkandidaten von SPD und CDU, Ministerpräsident Stephan Weil und sein Herausforderer Bernd Althusmann, im NDR Fernsehen im Streitgespräch aufeinander. Ab 21 Uhr werden NDR Chefredakteur Andreas Cichowicz und Moderatorin Christina von Saß den beiden Kandidaten rund 75 Minuten vor Publikum Fragen stellen.

"Jugend debattiert" gegen Spitzenkandidaten

Bei der Veranstaltung traten die Landesfinalistinnen und -finalisten des Wettbewerbs "Jugend debattiert" gegen die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der als Fraktion im Landtag vertretenen Parteien an. Das Format soll das Interesse junger Menschen für die Landtagswahl wecken.

NDR Wahlspezial mit Bernd Althusmann

Bernd Althusmann tritt bei der Landtagswahl als Spitzenkandidat der CDU an. Im NDR Wahlspezial hat er sich auch Fragen des Publikums gestellt. Am 9. Oktober werden die Wählerinnen und Wähler auch mit der Politik der Ampel in Berlin abrechnen, glaubt er. Althusmann will sich für "sichere, zuverlässige und bezahlbare Energie" einsetzen. Auch wenn es schwerfalle, müsse man notfalls die Atomkraftwerke länger laufen lassen.

Neun Kleinparteien treten bei der Landtagswahl an

Derzeit sind sie alle nicht im Landtag, aber genau da wollen sie hin: jene neun Parteien, deren erstes Ziel die "Fünf-Prozent-Hürde" ist. Wir haben uns ihre Programme und wichtigsten politischen Forderungen angeschaut und stellen sie hier vor.

Stimmen der Parteien zur Sonntagsfrage

Die SPD fühlt sich durch die Umfrage-Ergebnisse bestätigt, die CDU erwartet ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Sozialdemokraten. Die Grünen sehen trotz des Verlusts noch großen Zuspruch, die FDP schiebt ihr schlechtes Ergebnis auf die Ampel in Berlin und die AfD sieht sich im Aufwärtstrend.

Haben Sie Fragen an Bernd Althusmann?

Am Sonntag, 19.30 Uhr, startet das erste Wahlspezial. Zu Gast im Studio ist Bernd Althusmann. Nicht nur Moderator Arne-Torben Voigts und Politikchefin Martina Thorausch werden dem CDU-Spitzenkandidaten auf den Zahn fühlen. Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer von Hallo Niedersachsen sowie die Hörerinnen und Hörer von NDR 1 Niedersachsen bekommen die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und natürlich können Sie Ihre Fragen auch über die Online- und Social Media-Kanäle des NDR schicken. Das zweite Wahlspezial läuft dann eine Woche später. Am 2. Oktober wird Ministerpräsident Stephan Weil zu Gast sein.

Umfrage vor der Landtagswahl: SPD weiter knapp vorn

Mit 32 Prozent der Stimmen sind die Sozialdemokraten laut aktueller Sonntagsfrage weiterhin stärkste Partei. Ihr Wert verbessert sich um einen Prozentpunkt - genau wie bei der CDU, die jetzt laut Umfrage auf 28 Prozent Zustimmung kommt. Die Grünen verlieren dagegen zwei Prozentpunkte und kommen auf 17 Prozent. Für die FDP würden sich aktuell 5 Prozent der Befragten entscheiden, damit muss die Partei um den Einzug ins Parlament zittern. Die AfD kommt auf 9 Prozent und verbessert sich damit um zwei Prozentpunkte. Die Linke wäre mit 4 Prozent laut der Umfrage nicht im Landtag vertreten.

Bildungspolitik - Das landespolitische Thema schlechthin

In praktisch keinem anderen Feld der Politik haben die Bundesländer so viele und exklusive Kompetenzen, wie in der Bildungspolitik. Das ist natürlich eine Chance, sich mit den eigenen Vorstellungen von den politischen Wettbewerbern zu unterscheiden: Soll die Förderschule Lernen nun bestehen bleiben oder doch besser abgeschafft werden? Und wie kann die Digitalisierung in den Schulen eigentlich gelingen? Welche Ideen haben die Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker aus Niedersachsen für den Bildungsbereich? Moderatorin Christina von Saß hakt nach - am Mittwoch um 19.30 Uhr im "Talk zur Wahl" - der "Hallo Niedersachsen"-Sondersendung.

Wahlprogramme im Vergleich: Welche Verkehrspolitik braucht Niedersachsen?

Welche Verkehrspolitik braucht ein Flächenland wie Niedersachsen? Mandy Sarti aus der NDR Redaktion Landespolitik hat sich die Programme der Parteien angeschaut im Hinblick auf diese Frage. Brauchen wir ein neues 9-Euro-Ticket? Sollten wir wieder mehr in den Straßenbau investieren? Oder doch mehr Geld für Radwege und den ÖPNV ausgeben? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie hier:

Die AfD gibt Gummi!

Ist es ein genial geplanter Wahlkampf-Gag? Oder Unüberlegtheit? Oder: Was könnte noch die Erklärung dafür sein, dass die AfD ganz besondere Give-aways für Ihren Wahlkampf in Niedersachsen bereithält? Vielleicht werden wir nie die Antwort auf diese Frage erfahren. Wie schade. Aber immerhin amüsiert sich die Öffentlichkeit über die Weingummi-Penisse der AfD.

Weitere Informationen Penis oder Pfeil? AfD-Gummibärchen amüsieren die Netzwelt Bärchen sind es definitiv nicht: Die Twitter-Community ist sich recht einig, was da in den AfD-Werbetütchen steckt. mehr

Und wie liefen die vergangenen fünf Jahre insgesamt für die AfD, die 2017 immerhin erstmals den Einzug ins Landesparlament geschafft hatte? Marco Heuer zieht eine Bilanz.

Armut ist ein Thema in Niedersachsen

Im "Talk zur Wahl" diskutierten die im Landtag vertretenen Parteien bei "Hallo Niedersachsen", wie soziale Härten, ungleiche Lebenschancen und schlichte Armut in Niedersachsen bekämpft werden können. Ein Thema mit Konjunktur - leider.

Innere Sicherheit: Was steht in den Wahlprogrammen?

Polizei, Justiz, Verfassungsschutz - die Bereiche der inneren Sicherheit sind vielfältig. Auch der Katastrophenschutz rückt seit dem Ukraine-Krieg und den jüngsten Naturkatastrophen deutlicher in den Fokus. Welche Pläne haben die Parteien für die kommenden fünf Jahre? Hier der Überblick.

Erststimme und Zweitstimme: Entscheidungshilfe mit Wahl-O-Mat und Kandidaten-Check

Erst der Wahl-O-Mat als Entscheidungshilfe für die Zweitstimme, und jetzt stellen wir Ihnen den NDR Kandidaten-Check zur Verfügung. Hier können Sie sich informieren, welche Kandidatinnen und Kandidaten ihn Ihrem Wahlkreis um die Erststimme kämpfen. Die Kandidierenden stellen sich und ihre Positionen in Videos vor, die sie selbst produziert haben. Der NDR ist deshalb für den Inhalt der Videos nicht verantwortlich.

Landtagswahl in Niedersachsen: Der Wahl-O-Mat ist online

Das Online-Tool für die Landtagswahl ist seit Donnerstag nutzbar. Es soll bei der politischen Meinungsbildung helfen. Organisiert wird der Wahl-O-Mat von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ein Redaktionsteam aus 20 Jungwählerinnen und -wählern sowie Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Bildung entwickeln in diversen Workshops 38 Thesen. Das Tool kann hier oder in der NDR Niedersachsen-App genutzt werden.

Was bisher geschah ...

... können Sie im ersten und im zweiten Teil des Tickers zur Landtagswahl nachlesen.

