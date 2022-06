Ticker: Der Countdown zur Landtagswahl in Niedersachsen Bis zur Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober dauert es zwar noch ein paar Tage. Aber auch im Vorfeld der Wahl gibt es wichtige Termine, Themen und Ereignisse. Mit diesem Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

AfD darf Parteitag in Lüneburg durchführen

Die AfD in Niedersachsen hatte Probleme, einen Ort für ihren Parteitag zu finden, weil mehrere Städte Anfragen abgelehnt hatten. Jetzt hat das Oberverwaltungsgericht im Fall Lüneburg entscheiden, dass die Stadt der AfD die LKH-Arena für ihren Parteitag zur Verfügung stellen muss. Auf dem Parteitag will die AfD ihr Wahlprogramm und ihre Landesliste für die Landtagswahl im Herbst beschließen.

Vielen Kommunen fehlen noch Wahlhelfer

Für eine Wahl sind sie unerlässlich: Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sorgen dafür, dass am Wahltag alles reibungslos abläuft und dass nach 18 Uhr die Stimmen ausgezählt werden. Vielen Kommunen fällt es allerdings schwerer als früher, Freiwillige für das Ehrenamt zu gewinnen - und so fehlen in Niedersachsen vier Monate vor der Wahl noch Tausende Wahlhelfer. Einige Kommunen lassen sich deshalb besondere Lockmittel einfallen. Ist da vielleicht was für Sie dabei?

AfD beendet Parteitag vorzeitig - ohne Wahlprogramm

Warum die AfD ihren Parteitag früher als geplant beendet hat, darüber wurde nichts bekannt. Das Wahlprogramm für die Landtagswahl soll nun zusammen mit der Landesliste beschlossen werden. Einen Termin gibt es dafür noch nicht. Spätestens zum 1. August muss das Programm bei der Landeswahlleiterin vorliegen.

SPD beschließt Wahlprogramm und stellt Landesliste auf

Auf ihrem Landesparteitag in Hildesheim hat die SPD ihre Landesliste aufgestellt und ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl beschlossen. Mit einer Zustimmung von 100 Prozent wählten die Delegierten den amtierenden Ministerpräsidenten Stephan Weil auf den ersten Platz der Landesliste.

CDU stellt Landesliste auf

Die CDU in Niedersachsen hat die Liste ihrer Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl aufgestellt, angeführt wird sie vom CDU-Chef und amtierenden Wirtschaftsminister Bernd Althusmann. Erstmals wurde die Liste paritätisch besetzt - zumindest auf den ersten 62 Plätzen.

Was folgern Parteien in Niedersachsen aus der NRW-Wahl?

Die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen haben einen neuen Landtag gewählt. Die CDU wurde mit Abstand stärkste Kraft, die Grünen legten ordentlich zu, SPD und FDP verloren Stimmen. Die Parteien in Niedersachsen ziehen daraus ihre Schlüsse für die am 9. Oktober hierzulande anstehende Landtagswahl. Während SPD und FDP für die hiesige Landtagswahl eine ganz andere Ausgangslage ausmachen als in NRW, sehen sich CDU und Grüne im Aufwind und hoffen durch ihr gutes Abschneiden bei der NRW-Wahl auf Schwung für die Landtagswahl in Niedersachsen.

FDP beschließt Wahlprogramm für die Landtagswahl

Im Fokus des Wahlprogramms der FDP zur Landtagswahl in Niedersachsen stehen die drei Themenfelder Digitalisierung, Bildung und Wirtschaft. Unter anderem will die Partei bis 2025 für eine flächendeckende Glasfaseranbindung in Niedersachsen sorgen, sich für ein höheres Einstiegsgehalt für Lehrerinnen und Lehrer einsetzen und stärker auf öffentlich-private Partnerschaften setzen.

Grüne stellen Entwurf für Wahlprogramm für

Die niedersächsischen Grünen haben ihren Programmentwurf zur Landtagswahl vorgestellt. Darin setzen sie auf die Themen Klimaschutz, erneuerbare Energien und Wohnungsbau. Unter anderem wollen sie für Bürgerinnen und Bürger Anreize schaffen, vom Auto auf Bus und Bahn umzusteigen. Außerdem wollen sie alle Lehrkräfte gleich bezahlen - von der Grundschule bis zum Gymnasium. Und sie wollen den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen. Das Wahlprogramm muss noch auf einem Landesparteitag im Juni in Wolfenbüttel beschlossen werden.

Jugendverbände von SPD, Grünen, FDP und Linken fordern Wahlrecht ab 16

In fünf Bundesländern dürfen Jugendliche ab 16 Jahren bei einer Landtagswahl mit abstimmen, in Niedersachsen bislang nicht. Die niedersächsischen Jugendverbände von Grünen, SPD, Linke und FDP fordern, dies zu ändern. Die CDU ist dagegen. Gründe für und gegen ein Wahlrecht ab 16 Jahren erfahren Sie im folgenden Pro und Contra.

