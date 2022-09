Talk zur Wahl: Politiker diskutieren über Energiepolitik Stand: 06.09.2022 18:07 Uhr Am 9. Oktober wählt Niedersachsen einen neuen Landtag. Politikerinnen und Politiker debattieren deswegen am Mittwoch in der "Hallo Niedersachsen"-Sondersendung über Energiepolitik.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat Auswirkungen auf die Energieversorgung: Die Energiepreise steigen, Gas könnte im Herbst knapp werden und Abschaltreihenfolgen werden diskutieren. Wie kann die Energiewende in Niedersachsen gelingen? Muss die Laufzeit von Atomkraftwerken verlängert werden und wie wirken sich eigentlich die Gasbohrungen vor der Insel Borkum aus? Moderator Jan Starkebaum diskutiert am Mittwochabend um 19.30 Uhr in der "Hallo Niedersachsen"-Sondersendung "Talk zur Wahl" mit Politikerinnen und Politikern über die Pläne der Parteien.

Das sind die Gäste

Gitta Connemann, Bundestagsabgeordnete und Vorisztende der CDU-Kommission Versorgungssicherheit aufs Bundesebene

Olaf Lies von der SPD, Umweltminister

Christian Meyer, energiepolitischer Sprecher der Grünen im Landtag

Stefan Birkner, Fraktions- und Landesvorsitzender der FDP

Stefan Marzischewski-Drewes, Spitzenkandidat der AfD

