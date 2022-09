Landtagswahl: Ausblick auf den 9. Oktober - Rückblick auf 2017 Stand: 14.09.2022 09:58 Uhr Am 9. Oktober ist Landtagswahl. Am Wahlabend finden Sie hier die aktuellen Ergebnisse Ihrer Region. Und bis dahin blicken wir zurück: Wie haben Osnabrück und das Emsland 2017 abgestimmt?

Bei der Landtagswahl 2017 wurde die CDU beim Zweitstimmenergebnis in der Region Osnabrück und Emsland klar stärkste Kraft. Mit 45,1 Prozent (-0,8) lag sie deutlich vor der SPD, die 29,9 Prozent holte (+3,6). Es folgten die Grünen mit 7,7 Prozent (-3,3), die FDP mit 7,8 Prozent (-3,3), die Linke (3,6 Prozent, +1,4) und die AfD mit 4,2 Prozent (+4,2). Niedersachsens Westen, geprägt durch die Landwirtschaft, ist traditionell CDU-Land. 13 Wahlkreise gehörten 2017 in das NDR Sendegebiet Osnabrück und Emsland. Noch 2013 konnten die Christdemokraten zwölf davon gewinnen. 2017 gingen in der Region zehn Wahlkreise an die CDU, drei an die SPD.

SPD holte 2017 zwei Direkmandate in Osnabrück

In der Stadt Osnabrück gingen 2017 beide Wahlkreise an die Sozialdemokraten: Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius holte damals das Direktmandat im Wahlkreis 78 (Osnabrück-West). Der SPD-Politiker bekam 42,6 Prozent der Erststimmen und ließ seinen Kontrahenten Burkhard Jasper von der CDU weit hinter sich (33,9 Prozent). Jasper hatte 2013 noch das Direktmandat gewonnen. Auch im zweiten Wahlkreis der Stadt setzte sich 2017 ein SPD-Bewerber durch: Frank Henning, der auch schon 2013 das Direktmandat geholt hatte, kam auf 40,1 Prozent der Erststimmen.

Hilbers: "Habe gedacht, dass wir landesweit weiter vorne liegen"

In anderen Regionen im Sendegebiet des NDR Studios Osnabrück schnitt die CDU 2017 deutlich besser ab. So gewann im Wahlkreis 73 (Bersenbrück) Christian Calderone mit 53,6 Prozent das Direktmandat. In Georgsmarienhütte (Wahlkreis 76) holte Martin Bäumer den Landtagssitz (48,6 Prozent). Der CDU-Bewerber und jetzige Finanzminister Reinhold Hilbers kam im Wahlkreis 79 (Grafschaft Bentheim) auf 51,1 Prozent der Erststimmen. Trotz des persönlichen Erfolgs überwog bei Hilbers damals aber die Enttäuschung über das Abschneiden seiner Partei. "Ich habe gedacht, dass wir landesweit weiter vorn liegen und stärkste Partei werden."

Die Landtagswahl am 9. Oktober 2022

Auf dieser Seite finden Sie am Wahlabend des 9. Oktobers 2022 die Wahlkreis-Ergebnisse aus dem Sendegebiet des NDR Studios in Osnabrück. Insgesamt 13 Wahlkreise sind hier gelistet:

41 Diepholz

67 Cloppenburg

68 Vechta

73 Bersenbrück

74 Melle

75 Bramsche

76 Georgsmarienhütte

77 Osnabrück-Ost

78 Osnabrück-West

79 Grafschaft Bentheim

80 Lingen

81 Meppen

82 Papenburg

Die Ergebnisse vergangener Landtagswahlen in Niedersachsen finden Sie hier im Wahlmonitor von tagesschau.de.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.10.2017 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Niedersachsen Landtagswahl Niedersachsen