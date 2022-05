Stand: 11.02.2022 09:32 Uhr Pistorius will nach Landtagswahl Innenminister bleiben

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) will auch nach der Landtagswahl am 9. Oktober weitermachen. "Ich bin kommende Woche neun Jahre im Amt und damit einer der dienstältesten Innenminister in Deutschland. Wenn die Wählerinnen und Wähler es möchten, würde ich das Amt sehr gern weiter ausüben", sagte der Osnabrücker SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der 61-Jährige war vor seinem Posten als Innenminister von 2006 bis 2013 Oberbürgermeister von Osnabrück.

Weitere Informationen Innenminister Pistorius will gegen Telegram vorgehen Er geht davon aus, dass der Messenger-Dienst eine große Rolle bei der Radikalisierung der Corona-Proteste spielt. (20.10.2022) mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtagswahl Niedersachsen