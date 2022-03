Parteitag vor Landtagswahl: FDP will zurück in die Regierung Stand: 25.03.2022 06:30 Uhr Die FDP Niedersachsen wählt am Wochenende in Hildesheim ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Oktober. Auch der Entwurf für ein Wahlprogramm soll beraten werden.

Die Schwerpunkte des Parteitags werden laut FDP ein Dringlichkeitsantrag zum Krieg in der Ukraine, Beratung des Wahlprogramms, die Neuwahl des Landesvorstandes sowie eine Rede von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger sein. Bei der Landesvertreterversammlung am Sonntag steht die Wahl des Spitzenkandidaten und der Landesliste zur Landtagswahl im Mittelpunkt. Landeschef Stefan Birkner war im November vom Landeshauptausschuss als Spitzenkandidat nominiert worden.

Landtagswahl: FDP will mit Bildung, Wirtschaft und Digitalisierung punkten

Ziel bei der Landtagswahl ist laut Birkner ein Ergebnis im zweistellige Prozentbereich. Inhaltlich wolle die FDP im Wahlkampf vor allem mit den Themen Bildung, Wirtschaft und Digitalisierung punkten, kündigte Generalsekretär Konstantin Kuhle an. Der Parteitag beginnt am Sonnabendmorgen, die Wahl zur Landesliste endet voraussichtlich am Sonntagnachmittag.

Niedersachsen wählt am 9. Oktober einen neuen Landtag.

