Niedersachsen: Weil optimistisch vor rot-grünen Gesprächen Stand: 13.10.2022 13:01 Uhr SPD und Grüne in Niedersachsen beraten zur Stunde in kleiner Runde über die angestrebte Regierungsbildung. Eine Koalition soll nach dem Willen beider Seiten bis zum 8. November stehen.

Vor dem Auftaktgespräch sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), er gehe optimistisch in das Treffen. Ähnlich ist auch die Stimmung auf grüner Seite: Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg sagte, sie hoffe auf "vertrauensvolle und produktive Gespräche". Darin soll es nach Informationen des NDR in Niedersachsen neben organisatorischen Fragen auch um erste Inhalte gehen. Sechs Vertreterinnen und Vertreter der beiden Parteien nehmen an der Runde teil. Im Anschluss wollen Weil und Hamburg und Pressestatement abgeben.

VIDEO: Nach der Landtagswahl in NDS: SPD mit Kurs gen Rot-Grün (10.10.2022) (4 Min)

Einigkeit beim Thema Entlastungen in Energiekrise

SPD und Grüne wollen schnell handlungsfähig sein, um die Herausforderungen der Energiekrise zügig angehen zu können. Vor der Wahl hatte Ministerpräsident Weil eine Summe von 979 Millionen Euro angekündigt. Auch die Grünen wollen Verbrauchern und Unternehmen schnell helfen. Zur konstituierenden Sitzung des Landtags am 8. November soll die Koalition deshalb möglichst stehen.

Kritische Themen: Verkehr, Wolf und Gasförderung in Nordsee

Am schwierigsten könnte es beim Thema Verkehr werden. Die SPD will laut ihres Wahlprogramms Autobahnen "konsequent" weiterplanen und weiterbauen. Grünen-Chefin Hamburg hatte nach der Wahl gesagt: "Da haben wir mit der SPD eine Partei, die doch noch sehr aufs Auto schaut, und wir wollen eher in Richtung Mobilitätswende gehen, also mehr Bahn und Bus, mehr Radverkehr." Auch beim Thema Wolf könnte es knirschen ebenso wie bei der geplanten Gasförderung in der Nordsee vor Borkum.

Rot-Grün ist Wunschkoalition von Weil und Hamburg

Bereits in seiner ersten Amtszeit von 2013 bis 2017 hatte Weil mit den Grünen zusammen regiert- auch diesmal ist Rot-Grün die erklärte Wunschkoalition beider Parteien. Derzeit besteht die Landesregierung noch als große Koalition aus SPD und CDU.

So haben die Niedersachsen gewählt

