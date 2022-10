Neue Regierung geplant: SPD und Grüne starten mit Gesprächen Stand: 12.10.2022 16:53 Uhr Vier Tage nach der Wahl des neuen Niedersächsischen Landtags treffen sich SPD und Grüne am Donnerstag zu Auftaktgesprächen für eine mögliche Regierungsbildung.

Um 12 Uhr soll es losgehen mit der Sondierung, hieß es am Mittwoch vonseiten der SPD in Hannover. Im Anschluss an die Gespräche wollen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg ein Pressestatement abgeben.

Rot-grün ist Wunschkoalition von Weil und Hamburg

Eine rot-grüne Koalition würde für die kommenden fünf Jahre mit einer Mehrheit regieren können. Bereits in seiner ersten Amtszeit von 2013 bis 2017 regierte Weil mit den Grünen zusammen - auch diesmal ist rot-grün erklärte Wunschkoalition beider Parteien. Derzeit besteht die Landesregierung noch als sogenannte Große Koalition aus SPD und CDU.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.10.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Niedersachsen Landtagswahl Niedersachsen