Nach Landtagswahl: SPD und Grüne wollen zügig verhandeln Am Tag nach der Wahl in Niedersachsen ziehen die Parteien Bilanz. SPD und Grüne fühlen sich in ihrem Streben nach einer Koalition bestätigt. Die CDU stellt sich personell neu auf. Die FDP ist raus.

Die Wahlsieger haben am Montag angekündigt, schnell in Verhandlung zu gehen. Angesichts der Energiekrise müsse die neue Regierung schnell handlungsfähig werden, sagte SPD-Landesvize Olaf Lies am Montag in Hannover. Auch der potenzielle Koalitionspartner rechnet nicht mit zähen Verhandlungen. "Heute werden unsere Parteigremien tagen. Ich gehe davon aus, dass wir diese Woche das erste Mal reden und dann zügig mit Verhandlungen starten", sagte Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg. Aktuell gehe es vor allem darum, schnellstmöglich einen Landes-Rettungsschirm auf den Weg bringen. Am strittigsten könne der Bereich Mobilitätswende werden, erklärte die Grünen-Politikerin weiter. "Da haben wir mit der SPD eine Partei, die doch noch sehr aufs Auto schaut, und wir wollen eher in Richtung Mobilitätswende gehen, also mehr Bahn und Bus, mehr Radverkehr. Da könnte es dann auch knirschen." Zur konstituierenden Sitzung kommt der neue Landtag am 8. November zusammen.

Verbände drängen auf zügige Regierungsbildung

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover, die Industriegewerkschaft (IG) Metall und der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersacshen fordern ebenfalls eine schnelle Regierungsbildung. "Angesichts der für die Wirtschaft dramatischen Energiekrise, die allein in unserer Region bereits über ein Drittel der Unternehmen massiv in ihrer Existenz bedroht, ist akut Tempo im politischen Betrieb gefordert", sagte IHK-Präsident Gerhard Oppermann am Montag. Vielen Unternehmen stehe das Wasser "bis zum Hals". "Die Problem- und Fragestellungen, auf die es schnelle und vernünftige Antworten braucht, sind immens", teilte auch IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger mit. Es brauche schnelle und nachhaltige Entlastungen für die Menschen in der Energiekrise, einen Airbag für kleine Einkommen und Durchschnittsverdiener und einen Rettungsschirm für den Mittelstand. Auch der SoVD erwartet schnelles Handeln - vor allem im Kampf gegen Armut, die enorm steigenden Kosten in Pflegeheimen sowie beim Wohnen und der Inklusion, sagte der Landesvorsitzende Bernhard Sackarendt. Das gelte auch für die Opposition.

Wahlnachlese mit Fraktionsspitzen in Berlin

Unterdessen beraten in Berlin seit dem Morgen die im Bundestag vertretenen Fraktionen mit Niedersachsens Spitzenpolitikern das Wahlergebnis. Anschließend wollen sich unter anderem der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil und Wahlsieger Ministerpräsident Stephan Weil sowie CDU-Chef Friedrich Merz und Spitzenkandidat Bernd Althusmann zu ihrer Niederlage äußern. Auch die anderen Fraktionen haben Stellungnahmen angekündigt.

SPD trotz Verlusten stärkste Partei, Grüne gewinnen dazu

Die SPD hat bei der Wahl am Sonntag - laut vorläufigem amtlichen Endergebnis - 33,4 Prozent der Wählerstimmen geholt. Ein Rückgang um 3,5 Prozentpunkte im Vergleich zu 2017, doch die Sozialdemokraten sind stärkste Partei. Die Grünen kommen auf 14,5 Prozent (plus 5,8) - ein Rekord für die Partei. Einer Analyse der Forschungsgruppe Wahlen zufolge hat die SPD ihr gutes Wahlergebnis dem Spitzenkandidaten zu verdanken. "Als Regierungschef wollen nur 26 Prozent Althusmann, aber 55 Prozent Weil, der das Land nach Meinung der Befragten auch am ehesten durch die unsicheren Zeiten führen kann", heißt es. "Der Erfolgsfaktor Nummer eins heißt bei der SPD Stephan Weil."

CDU mit historisch schlechtem Ergebnis

Für die CDU, bislang Regierungspartnerin in der Großen Koalition, war es ein bitterer Abend. Sie kommt auf 28,1 Prozent (minus 5,5 Prozentpunkte), ihr schlechtestes Landesergebnis seit mehr als 60 Jahren. Die CDU habe verloren, sagte Spitzenkandidat Althusmann. "Dieses Votum nehmen wir demütig an." Die SPD habe einen klaren Regierungsauftrag. Althusmann, der Weil als Ministerpräsident beerben wollte, hat seinen Rücktritt als CDU-Landeschef in Niedersachsen angekündigt. Auch CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer will seinen Posten abgeben.

AfD zweistellig - FDP raus

Die AfD konnte 10,9 Prozent der Stimmen holen - und die FDP ist raus aus dem Landtag. Bei den Liberalen hat es nur für 4,7 Prozent gereicht (minus 2,8). Die Linke verpasst ebenfalls den Einzug in den Landtag: 2,7 Prozent der Stimmen (minus 1,9) können sie für sich verbuchen. Auf andere Parteien entfielen 5,7 Prozent der Stimmen.

Zahlreiche CDU-Wähler sind abgewandert

Die CDU hat im Vergleich zur Landtagswahl 2017 viele Wähler verloren. Laut infratest dimap sind 25.000 damalige CDU-Wähler zur SPD abgewandert. Noch mehr, nämlich 45.000, sind zu den Grünen gewechselt, 40.000 zur AfD. 55.000 Wählerinnen und Wähler, die 2017 ihr Kreuz bei der CDU machten, haben diesmal gar nicht gewählt.

Die SPD hat dem Meinungsforschungsinstitut zufolge 55.000 Wähler an die Grünen verloren, 25.000 an die AfD und 35.000 an Nichtwähler.

Sitzverteilung im Landtag

Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis hat die SPD 57 Sitze im Niedersächsischen Landtag. Damit hat sie zusammen mit den Grünen (24 Sitze) sicher eine absolute Mehrheit. Die CDU hat 47 Sitze und die AfD 18.

Wahlbeteiligung ist gesunken

Aufgerufen zur Wahl waren knapp 6,1 Millionen Niedersachsen - das sind fast 76 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner des Bundeslandes. Unter den Wahlberechtigten waren etwa 215.000 junge Wählerinnen und Wähler, die zum ersten Mal bei einer Landtagswahl ihre Stimme abgeben dürfen. Die Wahlbeteiligung liegt vorläufigen Angaben zufolge bei 60,3 Prozent. Bei der Landtagswahl 2017 lag sie bei 63,1 Prozent. Der Anteil der Briefwählerinnen und -wähler ist stark gestiegen: Von 19,9 Prozent 2017 auf jetzt 28,5 Prozent.

