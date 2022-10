Landtagswahl: Wahlabend in der Region Lüneburg/Heide/Unterelbe Stand: 09.10.2022 18:29 Uhr Wie haben die Menschen im Nordosten Niedersachsens gewählt? Auf dieser Seite finden Sie im Laufe des Abends alle Ergebnisse aus den Wahlkreisen, alle gewonnenen Direktmandate und aktuelle Videos.

Die Region Lüneburg, Heide und Unterelbe liegt traditionell fest in den Händen der CDU. Bei der Landtagswahl 2017 wurde die CDU in der Region Lüneburger Heide/Unterelbe stärkste Kraft mit 35,4 Prozent der Zweitstimmen. Knapp dahinter rangierte die SPD mit 33,1 Prozent. Die Grünen kamen auf 9,8 Prozent, die FDP auf 8 Prozent und die AfD auf 6,5 Prozent.

Hochrechnung für Niedersachsen

14 Wahlkreise im Sendegebiet des NDR Studios in Lüneburg

42 Walsrode

43 Soltau

44 Bergen

46 Uelzen

47 Elbe

48 Lüneburg-Land

49 Lüneburg

50 Winsen

51 Seevetal

52 Buchholz

53 Rotenburg

54 Bremervörde

55 Buxtehude

56 Stade

Ergebnisse Direktmandate und Zweitstimmen in Ihrem Wahlkreis

Landtagswahl 2017: CDU holt elf Wahlkreise, SPD zwei

Bei der Landtagswahl 2017 wurde nicht zwischen den Wahlkreisen Lüneburg-Land und Lüneburg unterschieden, deshalb gab es 13 Wahlkreise. Insgesamt gingen elf davon an die CDU, zwei an die SPD. In Bremervörde holte die CDU ihr bestes Ergebnis mit 44,1 Prozent der Zweitstimmen, am schlechtesten schnitten die Christdemokraten in Lüneburg ab (26,1 Prozent). Die SPD holte die meisten Zweitstimmen in Walsrode - in dem Wahlkreis erzielte sie 40,6 Prozent. Die wenigsten Stimmen bekamen die Sozialdemokraten im Wahlkreis Buchholz (29 Prozent). Die Grünen waren in Lüneburg besonders stark mit 16 Prozent der Zweitstimmen. Die FDP konnte in Buchholz mit 9,8 Prozent ihr bestes Ergebnis in der Region einfahren, die AfD mit jeweils 7,4 Prozent in den Wahlkreisen Bergen und Winsen.

Aktuelle Videos von der Wahl in Niedersachsen

Die Ergebnisse vergangener Landtagswahlen in Niedersachsen finden Sie im Wahlmonitor von tagesschau.de.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 09.10.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Niedersachsen Landtagswahl Niedersachsen