Landtagswahl: Wahlabend in der Region Braunschweig/Göttingen Stand: 09.10.2022 18:00 Uhr Wie haben die Menschen im südlichen Niedersachsen abgestimmt? Auf dieser Seite finden Sie im Laufe des Abends alle Ergebnisse aus den Wahlkreisen, alle gewonnenen Direktmandate und aktuelle Videos.

Im Süden und Südosten Niedersachsens ist die SPD bei der Landtagswahl 2017 klar stärkste Partei geworden. Die Sozialdemokraten kamen im Sendegebiet der NDR Studios Braunschweig und Göttingen auf 40,7 Prozent der Zweitstimmen, die CDU landete mit 29,5 Prozent auf Platz zwei. Danach folgten die Grünen mit 8,3 Prozent, die FDP mit 7,1 Prozent und die AfD mit 7 Prozent.

Prognose für Niedersachsen

19 Wahlkreise gehören zum Sendegebiet der NDR Studios Braunschweig und Göttingen

1 Braunschweig-Nord

2 Braunschweig-Süd

3 Braunschweig-West

4 Peine

5 Gifhorn-Nord/Wolfsburg

6 Gifhorn-Süd

7 Wolfsburg

8 Helmstedt

9 Wolfenbüttel-Nord

10 Wolfenbüttel-Süd/Salzgitter

11 Salzgitter

12 Göttingen/Harz

13 Goslar

14 Duderstadt

15 Göttingen/Münden

16 Göttingen-Stadt

17 Northeim

18 Einbeck

19 Holzminden

Ergebnisse Direktmandate und Zweitstimmen in Ihrem Wahlkreis

Landtagswahl 2017: SPD holt 19 Direktmandate, CDU eins

Bei der Landtagswahl 2017 gab es im Bereich der Studios Braunschweig und Göttingen noch 20 Wahlkreise - von denen holte die SPD in 19 das Direktmandat. Das beste Zweitstimmen-Ergebnis in der Region holten die Sozialdemokraten in Salzgitter (45,6), ihr schlechtestes Ergebnis lag bei 33,9 Prozent in Duderstadt. Dort holte die CDU ihr einziges Direktmandat und erzielte mit 39,3 Prozent ihr bestes Zweitstimmen-Ergebnis in der Region. Am schlechtesten schnitten die Christdemokraten im Wahlkreis Göttingen-Stadt ab (21,8 Prozent). Dort kamen die Grünen mit 20,2 Prozent auf ihr landesweit bestes Zweitstimmen-Ergebnis. Die FDP holte ihre meisten Zweitstimmen im Wahlkreis Holzminden (9,5 Prozent). Die AfD fuhr im Wahlkreis Salzgitter mit 13,7 Prozent ihr landesweit bestes Ergebnis ein.

