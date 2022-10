Landtagswahl: Wahlabend in Region Hannover/Weser-Leine-Gebiet Stand: 09.10.2022 18:00 Uhr Wie haben die Menschen in Hannover und im Weser-Leine-Gebiet gewählt? Auf dieser Seite finden Sie im Laufe des Abends alle Ergebnisse aus den Wahlkreisen, alle gewonnenen Direktmandate und Videos.

In der Region Hannover/Weser-Leinegebiet hat die SPD bei der Landtagswahl 2017 als stärkste Partei abgeschnitten. Bei den Zweitstimmen holten die Sozialdemokraten 38,9 Prozent. Die CDU kam auf 30,8 Prozent. Es folgten die Grünen mit 9 Prozent, die FDP mit 7,4 Prozent und die AfD mit 6,6 Prozent.

21 Wahlkreise gehören zum Sendegebiet des NDR Studios Hannover

20 Hildesheim

21 Sarstedt/Bad Salzdetfurth

22 Alfeld

23 Hannover-Döhren

24 Hannover-Buchholz

25 Hannover-Linden

26 Hannover-Ricklingen

27 Hannover-Mitte

28 Laatzen

29 Lehrte

30 Langenhagen

31 Garbsen/Wedemark

32 Neustadt/Wunstorf

33 Barsinghausen

34 Springe

35 Bad Pyrmont

36 Schaumburg

37 Hameln/Rinteln

38 Nienburg/Schaumburg

39 Nienburg-Nord

45 Celle

Landtagswahl 2017: SPD gewinnt 18 Direktmandate, CDU fünf

Bei den Direktmandaten lagen die Sozialdemokraten im Sendegebiet des NDR Studios Hannover klar vorn: 18 der seinerzeit 23 Wahlkreise holten SPD-Bewerber, fünf gingen an CDU-Kandidaten. Im Wahlkreis Alfeld holte die SPD mit 44,2 Prozent ihr bestes Zweitstimmen-Ergebnis. Im Wahlkreis Celle schnitt sie mit 35,5 am schlechtesten in dieser Region ab. Die CDU holte die meisten Zweitstimmen im Wahlkreis Nienburg/Schaumburg (38,1 Prozent) und am wenigsten im Wahlkreis Hannover-Linden (16,8 Prozent). Im Wahlkreis Hannover-Mitte kamen die Grünen mit 16,9 Prozent der Zweitstimmen auf ihr bestes Ergebnis in der Region, die FDP mit 9,8 Prozent im Wahlkreis Hannover-Döhren und die AfD im Wahlkreis Celle mit 8,6 Prozent.

