Landtagswahl Niedersachsen: Fragen und Antworten zum Wahl-O-Mat

Der Wahl-O-Mat ist ein Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung. Zur Landtagswahl in Niedersachsen entsteht er in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung. Für die Wahl-O-Mat-Redaktion 2022 konnten sich alle in Niedersachsen Wahlberechtigten bis 26 Jahre bewerben. Anschließend wurde eine möglichst vielfältige Gruppe von 20 Jungwählerinnen und -wählern ausgewählt. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Bildung sowie den Verantwortlichen der Bundes- und Landeszentrale für politische Bildung bilden sie das Redaktionsteam.