Landtagswahl: Der Wahlabend in der Region Osnabrück/Emsland

Niedersachsens Westen, geprägt durch die Landwirtschaft, ist traditionell CDU-Land. So wurden die Christdemokraten bei der Landtagswahl 2017 in der Region Osnabrück und Emsland klar stärkste Kraft - mit 45,1 Prozent der Wählerstimmen. Die SPD kam auf 29,9 Prozent, die Grünen auf 7,7 Prozent, die FDP auf 7,8 Prozent, die Linke auf 3,6 Prozent und die AfD auf 4,2 Prozent.

41 Diepholz

67 Cloppenburg

68 Vechta

73 Bersenbrück

74 Melle

75 Bramsche

76 Georgsmarienhütte

77 Osnabrück-Ost

78 Osnabrück-West

79 Grafschaft Bentheim

80 Lingen

81 Meppen

82 Papenburg

2017 gingen in der Region zehn Wahlkreise an die CDU, drei an die SPD. In den fünf Wahlkreisen Vechta, Cloppenburg, Meppen, Lingen und Papenburg holte die CDU mehr als 50 Prozent der Zweitstimmen. Mit 57,5 Prozent in Vechta holten die Christdemokraten ihr landesweit bestes Ergebnis. Ihr schlechtestes Ergebnis in der Region erzielten die Christdemokraten in den Wahlkreisen Osnabrück-Ost (30,4) und Osnabrück-West (30,9). Die SPD holte die meisten Zweitstimmen in den Wahlkreisen: Bramsche (36,6 Prozent), Osnabrück-Ost (35 Prozent) und Osnabrück-West (31,5 Prozent). In der CDU-Hochburg Vechta kamen die Sozialdemokraten nur auf 20,7 Prozent - ihr schlechtestes Ergebnis in der Region. Die Grünen erzielten das beste Ergebnis im Wahlkreis Osnabrück-West mit 15,6 Prozent der Zweitstimmen. Der stärkste Wahlkreis der FDP war Diepholz, dort holten die Liberalen 10,7 Prozent der Zweitstimmen. Die AfD blieb in den meisten Wahlkreisen unter 5 Prozent.

