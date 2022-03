Landtagswahl: Birkner zum Spitzenkandidaten der FDP gewählt Stand: 27.03.2022 11:55 Uhr Stefan Birkner ist der FDP-Spitzenkandidat für die niedersächsischen Landtagswahl im Oktober. Am Sonnabend war er bereits als Landeschef wiedergewählt worden.

Birkner wurde bei einer Landesvertreterversammlung am Sonntag in Hildesheim mit 95,6 Prozent auf Listenplatz eins gewählt. Er erhielt nach Parteiangaben 281 Stimmen, elf Parteimitglieder stimmten gegen ihn und zwei enthielten sich. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Der 48-Jährige war bereits bei der vergangenen Landtagswahl Spitzenkandidat der Liberalen. Birkner betonte, bei der Wahl am 9. Oktober ein zweistelliges Ergebnis erzielen zu wollen. Bei der Wahl 2017 war die Partei auf 7,5 Prozent gekommen.

Birkner auch im Amt des Landeschefs bestätigt

Am Sonnabend war Birkner auf dem Landesparteitag bereits im Amt des Landesvorsitzenden der niedersächsischen FDP bestätigt worden. Der 48-Jährige erhielt dabei nach Angaben der Partei 92,7 Prozent der Stimmen. Einem Gegenkandidaten musste sich Birkner auch bei dieser Wahl nicht stellen. Er führt die niedersächsische FDP bereits seit 2011. Zu Stellvertretern wählten die Delegierten Christiane Ratjen-Damerau, Sylvia Bruns und Jörg Bode. Bei der vergangenen Bestätigung als Landeschef im Oktober 2020 hatte Birkner noch etwas bessere 94,9 Prozent der Stimmen erhalten.

Videos 14 Min NDR Sommerinterview mit FDP-Chef Stefan Birkner Unterfinanzierter Katastrophenschutz und Sorge vor neuem Lockdown - FDP-Chef Birkner im NDR Sommerinterview. (25.07.21) 14 Min

Landtagswahl: FDP will mit Bildung, Wirtschaft und Digitalisierung punkten

Ziel bei der Landtagswahl ist laut Birkner ein Ergebnis im zweistellige Prozentbereich. Inhaltlich wolle die FDP im Wahlkampf vor allem mit den Themen Bildung, Wirtschaft und Digitalisierung punkten, kündigte Generalsekretär Konstantin Kuhle an. Der Parteitag endet am Sonntagnachmittag mit der Wahl der restlichen Plätze auf der Landesliste.

