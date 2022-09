Landtagswahl: Ausblick auf den 9. Oktober - Rückblick auf 2017 Stand: 17.09.2022 08:58 Uhr Am 9. Oktober ist Landtagswahl. Am Wahlabend finden Sie hier die aktuellen Ergebnisse aus Ihrer Region. Und bis dahin blicken wir zurück: Wie haben Süden und Osten Niedersachsens 2017 abgestimmt?

Im Sendegebiet der NDR Studios in Braunschweig und Göttingen ist die SPD bei der Landtagswahl 2017 klar stärkste Partei geworden. Die Sozialdemokraten kamen auf 40,7 Prozent der Zweitstimmen (+4,5). Die CDU büßte damals 3,6 Prozentpunkte ein und landete mit 29,5 Prozent auf Platz zwei. Danach folgten die Grünen mit 8,3 Prozent (-5,3), die FDP mit 7,1 Prozent (-1,4), die Linke mit 4,8 Prozent (+1,3) und die AfD mit 7 Prozent (+7). Die Grünen kamen 2017 in Göttingen mit 20,2 Prozent auf ihr landesweit bestes Zweitstimmen-Ergebnis - allerdings kamen sie dort 2013 noch auf 28,5 Prozent. Die AfD fuhr in Salzgitter mit 13,7 Prozent damals ihr landesweit bestes Ergebnis ein.

Heiligenstadt verteidigte 2017 Direktmandat

Auch bei den Direktkandidaten hatte die SPD in der Region 2017 klar die Nase vorn - Sozialdemokraten holten in 19 der 20 Wahlkreise das Direktmandat. Die damalige Kultusministerin Frauke Heiligenstadt setzte sich im Wahlkreis 18 (Northeim) durch. Die SPD-Politikerin gewann ihren Wahlkreis deutlich mit 47 Prozent der Erststimmen. Die Kritik der Opposition aus CDU und FDP an der von Heiligenstadt verantworteten Schulpolitik - nicht zuletzt wegen der großen Lücke in der Unterrichtsversorgung an Niedersachsens Schulen - hatte sich im Wählervotum offensichtlich nicht niedergeschlagen. Auch weitere Wahlkreise im südlichen Niedersachsen blieben damals in SPD-Hand. Im Wahlkreis 7 (Wolfsburg) holte Immacolata Glosemeyer (SPD) mit 43,9 Prozent das Direktmandat. Auch im Wahlkreis 9 (Wolfenbüttel-Nord) mit Dunja Kreiser (39,7 Prozent) und im Wahlkreis 8 (Helmstedt) mit Jörn Domeier (40,8 Prozent) gingen die Direktmandate 2017 an Sozialdemokraten.

Ex-Innenminister Schünemann verpasste 2017 Direktmandat

In Holzminden (Wahlkreis 20) stand mit Ex-Innenminister Uwe Schünemann (CDU) 2017 ein alter Bekannter zur Direktwahl. Wie schon bei der Landtagswahl 2013 verpasste er jedoch gegen die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Tippelt den direkten Einzug ins Parlament. Schünemann kam auf 31,8 Prozent der Erststimmen, Tippelt erhielt mit 47,1 Prozent deutlich mehr Zustimmung. Schünemann war im Juli 2014 als Nachrücker ins Landesparlament eingezogen. Auch ins neue Parlament konnte er über die CDU-Landesliste einziehen.

Die Landtagswahl am 9. Oktober 2022

Auf dieser Seite finden Sie am Wahlabend des 9. Oktobers 2022 die Wahlkreis-Ergebnisse aus dem Sendegebiet des NDR Studios in Braunschweig und Göttingen. Insgesamt 19 Wahlkreise sind hier gelistet:

1 Braunschweig-Nord

2 Braunschweig-Süd

3 Braunschweig-West

4 Peine

5 Gifhorn-Nord/Wolfsburg

6 Gifhorn-Süd

7 Wolfsburg

8 Helmstedt

9 Wolfenbüttel-Nord

10 Wolfenbüttel-Süd/Salzgitter

11 Salzgitter

12 Göttingen/Harz

13 Goslar

14 Duderstadt

15 Göttingen/Münden

16 Göttingen-Stadt

17 Northeim

18 Einbeck

19 Holzminden

Die Ergebnisse vergangener Landtagswahlen in Niedersachsen finden Sie hier im Wahlmonitor von tagesschau.de.

