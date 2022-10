Jetzt live: Das sagen die Parteien zur Wahl in Niedersachsen Stand: 10.10.2022 08:58 Uhr Das vorläufige amtliche Endergebnis der Landtagswahl in Niedersachsen steht fest. Was sagen SPD, CDU, Grüne, FDP und AfD zu ihrem Ergebnis? NDR.de zeigt die Pressekonferenz ab 9 Uhr live an dieser Stelle.

In der Landespressekonferenz äußern sich Vertreter der Parteien heute jeweils 20 Minuten lang zu den Wahlergebnissen. Den Anfang macht um 9 Uhr Olaf Lies für die SPD. Die Sozialdemokraten wurden mit 33,4 Prozent stärkste Kraft und streben eine Koalition mit den Grünen an. Im Anschluss wird sich Generalsekretär Sebastian Lechner für die CDU äußern. Die Christdemokraten kassierten mit 28,1 Prozentein historisch schlechtes Ergebnis. Niedersachsens Landeschef Bernd Althusmann kündigte daraufhin noch am Sonntagabend seinen Rücktritt an.

Freude bei den Grünen, Frust bei der FDP

Grund zur Freude haben dagegen die Grünen: Sie erreichten mit 14,5 Prozent ihr bislang bestes Ergebnis in Niedersachsen. Die beiden Landesvorsitzenden Anne Kura und Hans-Joachim Janßen äußern sich ab 9.40 Uhr. Danach folgt der Wahlverlierer FDP. Die Liberalen werden mit 4,7 Prozent nicht in den Landtag einziehen. Generalsekretär Konstantin Kuhle wird dies ab 10 Uhr kommentieren. Frank Rinck, Landesvorsitzender der AfD, wird gegen 10.20 Uhr sprechen. Die im Landtag zuletzt fraktionslose AfD erzielte mit 10,9 Prozent starke Zuwächse.

