Hameln: Grüne nominieren Spitzenduo für Landtagswahl Stand: 25.03.2022 06:30 Uhr Die Grünen in Niedersachsen küren am Wochenende in Hameln ihre Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Herbst. Die Partei will mit einem bekannten Duo in den Wahlkampf ziehen.

Julia Willie Hamburg, aktuell Fraktionschefin der Partei im Niedersächsischen Landtag, hat sich vor allem in der Schulpolitik einen Namen gemacht. In der Corona-Pandemie ist die 35-Jährige als Kritikerin der Landesregierung aufgefallen: Immer wieder prangerte sie vermeintliche Fehler im Krisenmanagement an.

VIDEO: Spitzenkandidaten der Grünen stellen sich vor (01.02.2022) (1 Min)

Grüne auf Platz drei beim NiedersachsenTREND

Neben Hamburg wird der ehemalige Agrarminister Christian Meyer das Gesicht im Grünen-Wahlkampf sein. Meyer ist 46 Jahre alt, er sitzt seit 14 Jahren als Abgeordneter im Niedersächsischen Landtag. Die Grünen werden ihre Liste für die Landtagswahl bis Sonntag in Hameln aufstellen. Die Kandidaten sind vor Ort, die Delegierten werden zugeschaltet. Beim jüngsten NiedersachsenTREND aus dem November 2021 lag die Partei, die derzeit nicht an der Regierung beteiligt ist, mit 16 Prozent hinter SPD und CDU auf Platz drei. Am Sonnabend ist nach Angaben eines Parteisprechers noch eine Aktuelle Stunde zur Situation in der Ukraine geplant. Der Parteitag läuft vom Freitagabend bis Sonntagmittag.

Niedersachsen wählt am 9. Oktober dieses Jahres einen neuen Landtag.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.03.2022 | 15:00 Uhr