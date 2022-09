Bernd Althusmann am Sonntag im Wahlspezial zur Landtagswahl Sendedatum: 25.09.2022 19:30 Uhr Am 9. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann stellt sich deshalb am Sonntag im NDR-Wahlspezial auch den Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Bernd Althusmann (CDU) will nicht mehr nur Wirtschaftsminister sein - er will Niedersachsens neuer Ministerpräsident werden. Doch was sind seine Pläne, für den Fall, dass es seine Partei in die Regierung schafft? Wie will er Armut, Inflation und Energiekrise begegnen? Am Sonntag wird er um 19.30 Uhr im Wahlspezial - der "Hallo Niedersachsen"-Sondersendung - Antworten auf die drängendsten Fragen geben. Das Besondere: Nicht nur Moderator Arne-Torben Voigts und Politikchefin Martina Thorausch fühlen dem Spitzenkandidaten auf den Zahn, auch Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Hörerinnen und Hörer bekommen die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

