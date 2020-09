Stand: 02.07.2020 16:42 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

So lief die Plenarwoche im Landtag

Auch am letzten Tag der Plenarwoche im Juni/Juli haben die Abgeordneten des Niedersächsischen Landtags in Hannover über die Folgen des Coronavirus debattiert. Am Donnerstag äußerte sich Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) zu Berichten über vom Bund gelieferte mangelhafte Schutzmasken für Arztpraxen. Weitere Themen im Plenum waren Werkverträge in der Fleischindustrie sowie der Umgang mit kriminelle Familienclans. Am Dienstag hatte die Sitzungswoche mit einer Regierungserklärung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zu "Corona in Niedersachsen" begonnen.

Das waren Themen am Donnerstag Fleischbranche: Althusmann fordert Systemwechsel Für Niedersachsens Wirtschaftsminister Althusmann ist die Selbstverpflichtung der Fleischbranche gescheitert. Die Opposition wirft der Landesregierung vor, nicht zu handeln. mehr Clankriminalität: Landtag für konsequentes Vorgehen Niedersachsens Landtag macht sich für einen härteren Kampf gegen Clankriminalität stark. Bei den Mitgliedern soll ein "Klima des Verfolgungsdrucks" erzeugt werden, so ein Abgeordneter. mehr

Das waren Themen am Mittwoch Niedersachsen: Land will Pferdetourismus stärken Niedersachsens Reitertourismus steckt in der Corona-Krise. Die Landesregierung will gegensteuern und die Branche stützen. Die IHK fordert staatliche Subventionen. mehr Pflegekammer: FDP fordert Reimanns Rücktritt Im Landtag in Hannover ging es am Mittwoch auch um die umstrittene Pflegekammer. Die FDP forderte den Rücktritt von Sozialministerin Reimann - diese wehrte sich. mehr

Das waren Themen am Dienstag Weil zu Corona: "Bewährungsprobe dauert an" Niedersachsens Ministerpräsident Weil hat die Bevölkerung für ihr Mitwirken in der Corona-Zeit gelobt. Die Krise werde auch in der zweiten Jahreshälfte fortbestehen. mehr 3 Min Landtag debattiert über neue Corona-Schulden Ministerpräsident Weil hat seine vierte Regierungserklärung in der Corona-Krise gehalten. Niedersachsen wird rund acht Milliarden Euro Schulden für Investitionen aufnehmen. 3 Min

