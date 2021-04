Niedersachsen will Bundes-Notbremse nicht blockieren Stand: 21.04.2021 11:45 Uhr In einer Regierungserklärung hat Ministerpräsident Weil den Kurs der Landesregierung in der Pandemie verteidigt. Die Bundes-Notbremse hält er in Niedersachsen für unnötig - aber auch für unschädlich.

"Die Kontrolle ist uns nicht entglitten", sagte Weil (SPD) am Mittwoch im Niedersächsischen Landtag. Die Instrumente im Kampf gegen die Pandemie seien nicht sinnlos. Das Land habe die Corona-Regeln bisher konsequent umgesetzt. Gleichzeitig will Niedersachsen das Gesetzesvorhaben aber nicht blockieren - im Gegenteil. "In Niedersachsen bedarf es keiner Bundesregelung zur Umsetzung der Notbremse - in anderen Länder offenbar schon", sagte Weil.

Weil: Ausgangssperren "kein Automatismus"

Das Land wolle aber einzelne Spielräume nutzen, etwa beim Heraufsetzen der Altersgrenze für Kinder bei den Kontaktbeschränkungen auf 14 Jahre oder beim Termin-Shopping. Letzteres wolle man bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 150 ermöglichen. Bislang ist das nur bis zu einem Wert von 100 möglich. Auch Ausgangssperren hält Weil für ein wirksames Instrument, sie seien bei hohen Infektionszahlen richtig, "aber auch kein Automatismus", so Weil und erteilte den im neuen Infektionsschutzgesetz vorgesehen nächtlichen Ausgangssperren ab einer Inzidenz von 100 aus niedersächsischer Sicht eine Absage.

In punkto Schule will Niedersachsen strikt bleiben

Beim den Schulschließungen dagegen will Niedersachsen einen strengeren Kurs fahren. Hier bleibe es bei der Regelung, dass ab einer Inzidenz von 100 Distanzunterricht stattfindet. Man wolle zunächst einmal die ersten Wochen mit Schnelltests in den Schulen abwarten, sagte Weil. Die sogenannte Bundes-Notbremse sieht einen Wechsel ins Homeschooling erst ab einer Inzidenz von 165 vor.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 21.04.2021 | 19:30 Uhr