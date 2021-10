Niedersachsen wählt am 9. Oktober 2022 einen neuen Landtag Stand: 05.10.2021 12:36 Uhr Der Termin für die nächste Landtagswahl steht fest. Die Niedersächsische Landesregierung beschloss eine entsprechende Verordnung, die Innenminister Boris Pistorius (SPD) vorgelegt hatte.

In gut einem Jahr, am 9. Oktober 2022, wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Darauf hat sich das Kabinett verständigt. Wie gewohnt werden an diesem Tag alle Wahlberechtigten in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr aufgerufen sein, ihre Stimme abzugeben.

Letztmöglicher Termin laut Verfassung

Nach der Niedersächsischen Verfassung muss die Neuwahl des Landtags frühestens 56 Monate und spätestens 59 Monate nach Beginn der Wahlperiode stattfinden. Die Wahlperiode des Landtages beginnt mit seinem Zusammentritt. Der 17. Niedersächsische Landtag hatte sich im Sommer 2017 vorzeitig aufgelöst. Nach der daraufhin erforderlichen vorzeitigen Landtagswahl hatte sich der 18. Niedersächsische Landtag am 14. November 2017 konstituiert. Für die nächste Landtagswahl musste daher ein Wahltermin zwischen dem 15. Juli 2022 und dem 14. Oktober 2022 bestimmt werden. Demnach ist der 9. Oktober 2022 der letzte verfassungsgemäße Sonntag für die Wahl des neuen Landesparlaments.

