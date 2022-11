Niedersachsen: Landtag startet mit konstituierender Sitzung Stand: 07.11.2022 10:24 Uhr 30 Tage nach der Landtagswahl kommt das niedersächsische Parlament Dienstag zur ersten Sitzung zusammen. Im Fokus steht die Wiederwahl von Ministerpräsident Stephan Weil. NDR.de überträgt live ab 11 Uhr.

Heute haben SPD und Grüne in Hannover den Koalitionsvertrag für die neue rot-grüne Landesregierung unterzeichnet. Für die SPD unterschrieben Regierungschef Stephan Weil sowie der neue Fraktionsvorsitzende Grant Hendrik Tonne das Papier. Für die Grünen die Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg sowie die beiden Landesvorsitzenden Anne Kura und Hans-Joachim Janßen. Der dritten Amtszeit von Weil steht somit eigentlich nichts mehr im Wege. Für seine Wiederwahl am Dienstag benötigt er mindestens 74 Ja-Stimmen der 146 Abgeordneten - SPD und Grüne stellen im neuen Landtag zusammen 81 Abgeordnete. NDR.de überträgt die konstituierende Sitzung ab 11 Uhr live im Stream.

Regierungserklärung am ersten Sitzungstag

Nach seiner Wahl beruft der neue Regierungschef die Ministerinnen und Minister ins Amt. Am Nachmittag sollen die Mitglieder der Landesregierung vereidigt werden. In dem neuen Kabinett erhält die SPD sechs Ministerien, die Grünen bekommen vier und stellen mit Julia Willie Hamburg die Vize-Ministerpräsidentin. Hanna Naber (SPD) soll die Nachfolge von Gabriele Andretta (SPD) als neue Landtagspräsidentin antreten. Der erste Sitzungstag endet im Anschluss mit der Abgabe der Regierungserklärung durch den Ministerpräsidenten. Die Aussprache über die Regierungserklärung ist für den zweiten Sitzungstag am Mittwoch vorgesehen, der um 9 Uhr beginnt.

Entlastungspaket: Mit einer Milliarde Euro gegen die Krise

Im Fokus des Koalitionsvertrags stehen Bildung und Klimaschutz. Zu den Themen, die Rot-Grün umsetzen will, zählt unter anderem ein landesweites Nahverkehrsticket für Schüler, Azubis und Freiwilligendienstleistende für monatlich 29 Euro. Die neue Landesregierung will zudem für alle Lehrerinnen und Lehrer die Besoldungsgruppe A13 als Einstiegsgehalt finanzieren. Die Gründung einer landeseigenen Wohnungsgesellschaft soll mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das erste große Projekt soll jedoch ein rund eine Milliarde Euro schweres Entlastungspaket in der Energiekrise werden. Dazu will die Landesregierung einen Nachtragshaushalt einreichen.

Landtagswahl in Niedersachsen: Klare Mehrheit für Rot-Grün

Die SPD hatte die Landtagswahl am 9. Oktober mit 33,4 Prozent der Stimmen klar gewonnen. Die Grünen fuhren mit 14,5 Prozent ihr bislang stärkstes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Niedersachsen ein. Zweitstärkste Partei war die CDU mit 28,1 Prozent, die AfD erreichte 11 Prozent. Die FDP verpasste dagegen mit 4,7 Prozent den Einzug in den Landtag.

