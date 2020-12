Landtag: So lief der Dezember Stand: 10.12.2020 17:30 Uhr Der Haushalt 2021 hat in der letzten Plenar-Woche die Debatten im Niedersächsischen Landtag bestimmt. Am Donnerstag wurde er beschlossen. Weitere Themen: Bauernproteste und ein Kultur-Sonderfonds.

Zwei Tage lang haben die Abgeordneten über den Landes-Haushalt für das kommende Jahr gestritten. Am Donnerstag dann haben sie das 36-Milliarden-Paket verabschiedet. Der dritte Sitzungstag begann aber zunächst mit einer Unterrichtung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zum Thema Corona: Er erklärte, dass das Kabinett am Donnerstagmorgen beschlossen habe, die für den Jahreswechsel geplanten Corona-Lockerungen in Teilen zurückzunehmen.

Ungeachtet der Blockade durch Sachsen-Anhalt hat der Landtag in Niedersachsen der Erhöhung des Rundfunkbeitrags am Mittwoch mit großer Mehrheit zugestimmt. Ministerpräsident Weil bezeichnete die Beitragserhöhung als einen eigentlich ganz einfachen Sachverhalt nach einem klaren Verfahren. Wegen der Blockade aber werde es nun statt einer politischen voraussichtlich eine rechtliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts geben. "Das empfinde ich als eine Niederlage für die Politik", sagte Weil. Es sei zudem eine Niederlage für den Föderalismus, wenn 15 Bundesländer für die Erhöhung seien und ein einziges die Entscheidung verweigere. In der Situation frohlockten ausgerechnet die Rechten. "Das sehe ich als eine Niederlage für die Demokratie."

