Landtag: So lief der April Stand: 30.04.2021 15:42 Uhr Zum Ende der Plenarwoche im April haben die Abgeordneten des Niedersächsischen Landtags über die Überwachung von Tierversuchen und die Lage der Reha-Kliniken debattiert.

Die SPD-Fraktion wollte am Freitag wissen, wie die Einbußen der landesweit 77 Reha-Kliniken in der Corona-Krise abgefedert werden können. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) forderte vom Bund, die finanziellen Hilfen unter dem Druck der Corona-Krise auszuweiten. Es sei nicht davon auszugehen, dass der bisherige Rettungsschirm ausreiche, so Behrens. Die wirtschaftliche Lage etlicher Reha-Kliniken sei prekär. Als Konsequenz aus dem Fall des Tierversuchslabors LPT im Landkreis Harburg im vergangenen Jahr forderten SPD und CDU, die Genehmigungspraxis und die Kontrolle für Tierversuche im Sinne des Tierschutzes zu verbessern.

Mehr Tierschutz bei Tiertransporten

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) kündigte am Donnerstag zudem im Landtag an, dass der Tierschutz bei Tiertransporten rigoros sichergestellt werden soll. Wenn es erhebliche Zweifel daran gebe, wie mit den Tieren auf der Tour umgegangen wird, müsse das ein Ende haben. Anlass war der geplante Transport von rund 30 Kühen über Aurich nach Marokko. Otte-Kinast kritisierte in diesem Zusammenhang den bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler).

Aus für Pflegekammer besiegelt

Am ersten Sitzungstag am Mittwoch hatten die Abgeordneten außerdem ein Gesetz zur Auflösung der Pflegekammer beschlossen. In der Aktuellen Stunde ging es unter anderem um die Frage: Welche Freiheiten sollen Menschen bekommen, die bereits gegen das Coronavirus geimpft sind?

