Landesregierung will Abwasser für Landwirte nutzbar machen Stand: 08.07.2021 10:22 Uhr Die Landesregierung möchte, dass gereinigtes Abwasser in der Landwirtschaft zum Beregnen von Feldern verwendet werden kann. Ein entsprechender Antrag von SPD und CDU ist heute Thema im Landtag.

Die Landesregierung reagiert damit auf die anhaltende Wasserknappheit, die sich auch in den landwirtschaftlichen Erträgen zeigt. Landwirte sollen daher auch bei anhaltender Dürre ihre Felder beregnen können, ohne dazu auf das knapper werdende Grundwasser zurückgreifen zu müssen. Der Einsatz von gereinigtem Abwasser soll nach dem Willen der rot-schwarzen Regierungskoalition in Pilotprojekten geprüft werden.

Grundwasserstände zu niedrig

Auch wenn es in den vergangenen Wochen und Monaten häufig geregnet hat, sind die Grundwasserstände in Niedersachsen noch längst nicht wieder auf dem Stand vor dem heißen Trockenjahr 2018. Gerade in den für die Grundwasserbildung wichtigen Wintermonaten gab es zu wenig Niederschlag. Daher sei es wichtig, den Verbrauch von Wasser zu verringern, heißt es in dem Antrag der beiden Fraktionen.

Landvolk begrüßt den Vorstoß

Zurzeit wird gereinigtes Abwasser vor allem in Bäche und Flüsse geleitet. Da kommunale Kläranlagen bislang nicht alle Rückstände herausfiltern - etwa von Chemikalien und Arzneimitteln aus Haushalten und Industrie - müsse das Wasser noch gründlicher gereinigt werden, so die Parteien. Das Landvolk Niedersachsen begrüßt die Initiative. Im östlichen Niedersachsen bei Braunschweig und Gifhorn gebe es bereits zwei Zweckverbände, die seit Langem mit behördlicher Genehmigung Klarwasser aus der Kläranlage zum Beregnen der Felder nutzen, teilte der Verband mit.

