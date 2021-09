Stand: 13.09.2021 00:38 Uhr Wolfenbüttel: Steinbrügge muss gegen Schäfer nachsitzen

Christiana Steinbrügge (SPD) ist seit Oktober 2013 Landrätin im Landkreis Wolfenbüttel. Ob sie eine zweite Amtszeit bekommt, ist unklar. Sie muss gegen Uwe Schäfer (CDU) am 26. September in die Stichwahl. Alle aktuellen Ergebnisse und Nachrichten zur Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen finden Sie hier.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 12.09.2021 | 19:30 Uhr