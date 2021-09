Stand: 13.09.2021 01:02 Uhr Wer wird OB in Göttingen? Broistedt und Fragel in Stichwahl

Göttingen sucht eine Nachfolgerin für Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD), der nach sieben Jahren nicht mehr antritt. Die Suche geht in die Verlängerung. Petra Broistedt (SPD) und Doreen Fragel (Grüne) müssen sich am 26. September in der Stichwahl um den Chef-Platz im Rathaus den Wählerinnen und Wählern stellen. Der zweite Stichwahlkandidat neben Broistedt war lange offen. Laut vorläufigem Endergebnis liegt Fragel hauchdünn vor dem CDU-Bewerber Ehsan Kangarani. Alle aktuellen Ergebnisse und Nachrichten zur Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen finden Sie hier.

VIDEO: Stadt und Landkreis Göttingen: SPD-Kandidaten vorn (3 Min)

