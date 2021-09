Wer folgt auf Markurth? Wer wird neuer OB in Braunschweig? Stand: 12.09.2021 18:00 Uhr Seit Februar steht fest: Braunschweig bekommt im September ein neues Stadtoberhaupt. Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD) hatte seinen Verzicht erklärt.

Seit wenigen Minuten sind die Wahllokale geschlossen - jetzt werden die Stimmen ausgezählt. Heute (und bei einer möglichen Stichwahl zwei Wochen später) geht es also um die Nachfolge. Wahlberechtigt sind etwa 200.000 Braunschweigerinnen und Braunschweiger. Kandidaten für die Nachfolge sind Ordnungsdezernent Thorsten Kornblum (SPD), Unternehmer Kasper Haller (parteilos, für CDU, FDP und Volt) sowie Architekturprofessorin Tatjana Schneider (parteilos, für die Grünen); außerdem treten an Mirco Hanker (AfD), Birgit Huvendieck (BIBS), Anke Schneider (Die Linke), Thomas Hofmann (Die Partei), Pierre Bauer (Die Rechte) und Erdmann Gust (Einzelwahlvorschlag).

Auch in Göttingen wird der Chefposten im Rathaus neu besetzt. Für die Nachfolge des aktuellen Oberbürgermeisters Rolf-Georg Köhler liegen fünf Bewerbungen vor. Der 69-jährige SPD-Politiker tritt in der sechstgrößten Stadt Niedersachsens nicht mehr an. Ins Rennen um die Nachfolge gehen Petra Broistedt (SPD), Ehsan Kangarani (CDU, unterstützt von FDP), Doreen Fragel (parteilos, für die Grünen), Edgar Schu (Linke) und Mathias Rheinländer (Die Partei).

Auch Mohrs hört auf

Auch in Salzgitter und Goslar werden die Oberbürgermeister oder -meisterinnen gewählt. In Wolfsburg tritt das langjährige Stadtoberhaupt Klaus Mohrs (SPD) ebenfalls nicht mehr an: Die fünftgrößte Stadt im Land bekommt nach zehn Jahren also ebenfalls einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin.

