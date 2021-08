Stand: 31.08.2021 07:37 Uhr Wahlbenachrichtigungen in Göttingen sind zum Teil fehlerhaft

Der Stadt Göttingen sind beim Verschicken der Unterlagen für die Kommunalwahl am 12. September Fehler unterlaufen. Wie die Stadt mitteilte, sind bei einigen Wahlberechtigten falsche Adressen aufgedruckt, andere Bürger hätten die Unterlagen auch doppelt erhalten. Und manchen Briefwahl-Unterlagen lägen falsche Anleitungen bei. Aber Mehrfach-Wahlen seien trotzdem ausgeschlossen und auch eine Wahlanfechtung sei nicht möglich, so der Göttinger Gemeinde-Wahlleiter Erik Feßler. Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) bittet Betroffene, sich bei Fragen direkt an die Stadt zu wenden. Es soll eine Hotline eingerichtet werden.

