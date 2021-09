Stichwahl in der Region Hannover: Krach gegen Karasch Stand: 12.09.2021 20:30 Uhr Die Wähler in der Region Hannover gehen in die Stichwahl. In Hildesheim will der parteilose OB Meyer sein Amt verteidigen - auch ohne CDU-Unterstützung.

Am 26. September treten Steffen Krach (SPD) und Christine Karasch (CDU) in der Stichwahl um das Amt des Regionspräsidenten gegeneinander an. Sie schafften am 12. September die beiden besten Ergebnisse - auf Rang drei folgte Frauke Patzke (Grüne). Die Region Hannover, also der frühere Landkreis plus die Stadt Hannover, wurden zuvor jahrelang von Regionspräsident Hauke Jagau geführt. Im einwohnerstärksten Kommunalverband des Landes - jeder siebte Niedersachse lebt in der Region - spielen Verkehrsfragen eine wichtige Rolle. So fordern SPD und CDU das 365-Euro-Jahres-Ticket für den ÖPNV, die Grünen wollen Bus und Bahn mithilfe einer App einfacher und günstiger machen. Bei der Oberbürgermeisterwahl in der Landeshauptstadt hatten die Grünen 2019 die langjährige SPD-Hochburg gewonnen.

Spannung in Hildesheim

Vor acht Jahren hatte Ingo Meyer breite Unterstützung als er in Hildesheim zum Oberbürgermeister gewählt wurde. SPD, Grüne und CDU hatten den parteilosen Kandidaten damals unterstützt und ihm zum Erfolg verholfen. Nun haben die Christdemokraten einen eigenen Kandidaten aufgestellt: Dennis Münster - bislang Geschäftsführer beim Kreissportbund - fordert den amtierenden OB heraus. Münter sieht sich selbst als Mann fürs Volk, will die Stadt sicherer machen und weiter Schulden abbauen. Meyer sagt, er habe viel geschafft in seiner bisherigen Amtszeit: 600 Kita-Plätze und 3.000 neue Jobs - so solle es weitergehen. Eine spannende Wahl für Hildesheim.

Flader macht das Rennen in Celle - ohne Gegner

Weit weniger aufregend wurde die Landratswahl im Landkreis Celle: Dort gab es nur einen Kandidaten: Axel Flader von der CDU. Der mit Unterstützung von SPD, FDP, WG und UB angetretene Flader hatte nach Auszählung eines Großteils der Wahlbezirke bereits über 60 Prozent Ja-Stimmen erhalten. Seit Oktober ist er Sozialdezernent, zuvor war er Geschäftsführer beim Roten Kreuz in Celle. Offenbar hatten die anderen Parteien niemanden gefunden, der gegen den CDU-Kandidaten antreten wollte. CDU, SPD, FDP und die beiden Wählergruppen WG und UB unterstützen Flader - Grüne, Linke und AfD tun das nicht. Für die Wählerinnen und Wähler im Landkreis Celle hieß es deshalb am Sonntag eine Entscheidung zu treffen - "ja" oder "nein" zu Flader.

