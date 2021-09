Stichwahl in Niedersachsen: Bekommt Lüneburg eine grüne OB? Stand: 26.09.2021 19:38 Uhr Etliche niedersächsische Städte und Gemeinden haben heute in einer Stichwahl über neue Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte abgestimmt. Erste Zwischenergebnisse liegen bereits vor.

Bei der Oberbürgermeister-Wahl in Lüneburg liegt nach der Auszählung der Stimmen in rund einem Drittel der Wahlbezirke die Grünen-Kandidatin Claudia Johanna Kalisch (Grüne) mit 61,64 Prozent vor Heiko Meyer von der Wählergemeinschaft Lüneburg. Auf ihn entfallen laut Zwischenergebnis 38,36 Prozent der Stimmen. In Lüneburg legt der seit 1991 amtierende OB Ulrich Mägde (SPD) sein Amt nieder. Bei der Wahl des Regionspräsidenten oder der Regionspräsidentin in der Region Hannover liegt nach erstem Zwischenstand der SPD-Kandidat Steffen Krach mit 64,84 Prozent deutlich vor seiner Mitbewerberin Christine Karasch von der CDU, auf die demnach 35,16 Prozent der Stimmen entfallen.

SPD-Kandidat Heiß im Landkreis Peine vorn

Bei der Landrats-Wahl im Landkreis Peine liegt der SPD-Kandidat Henning Heiß nach Auszählung von etwas mehr mehr als der Hälfte der Wahlbezirke mit 63,9 Prozent deutlich vor seiner Mitbewerberin Banafsheh Nourkhiz Mahjoub von der CDU, auf die 36,1 Prozent der Stimmen entfallen. Im Landkreis Wolfenbüttel lag die SPD-Landrats-Kandidatin Christiana Steinbrügge (SPD) deutlich vor ihrem Mitbewerber Uwe Schäfer (CDU) von der CDU. Steinbrügge konnte nach Auszählung von 90 der 178 Wahlbezirke 65,53 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen, Schäfer bei 34,47 Prozent.

Zwischenergebnis: Goslars amtierender OB Junk liegt hinten

Bei der Wahl eines Oberbürgermeisters in Goslar liegt der amtierende Kandidat Oliver Junk (CDU) nach einer Auszählung von 60 der 74 Wahlbezirken deutlich hinter Urte Schwerdtner (SPD). Auf Junk entfallen demnach 37,81 Prozent der Stimmen, auf Schwerdtner 62,82 Prozent. Gegen Junk hatte das Niedersächsische Innenministerium am 10. September ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Er stehe im Verdacht, bei einem Vergabeverfahren Akten manipuliert zu haben. Junk wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Neue Oberbürgermeister für acht Städte gesucht

Darüber hinaus waren heute auch die Wähler und Wählerinnen in der zweit- und drittgrößten Stadt Niedersachsens, also in Braunschweig und Oldenburg, erneut aufgerufen, ihr Stadtoberhaupt zu wählen. Auch in Osnabrück, Wolfsburg, Göttingen und Delmenhorst wird aller Voraussicht nach am Abend ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin feststehen. In den Landkreisen Peine, Göttingen, Hildesheim, Gifhorn, Helmstedt, Lüchow-Dannenberg und Wesermarsch haben die Wählerinnen und Wähler über neue Landräte abgestimmt. Der NDR in Niedersachsen berichtet über eine Auswahl der Stichwahl-Ergebnisse.

