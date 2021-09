Stand: 12.09.2021 21:24 Uhr Stichwahl im Landkreis Helmstedt: Radeck gegen Fricke

Die Wahl am 12. September hat noch kein endgültiges Ergebnis gebracht - am 26. September geht es in einer Stichwahl um den Landratsposten im Landkreis Helmstedt. Amtsinhaber Gerhard Radeck (CDU, 48,9 Prozent) trifft auf Herausforderer Jan Fricke (SPD, 41,5 Prozent). Radeck wurde im September 2016 zum Landrat gewählt - damals auch per Stichwahl.

Alle aktuellen Ergebnisse und Nachrichten zur Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen finden Sie hier.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 12.09.2021 | 19:30 Uhr