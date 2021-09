Stichwahl: Provenzano wird neuer Bürgermeister in Garbsen

Stand: 26.09.2021 23:01 Uhr

In Garbsen (Region Hannover) wird der SPD-Kandidat Claudio Provenzano neuer Bürgermeister. Er setzte sich in der Stichwahl am 26. September gegen Björn Tegtmeier (CDU) durch.