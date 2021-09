Stand: 12.09.2021 23:13 Uhr Stichwahl: Osnabrück bekommt eine Oberbürgermeisterin

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Osnabrück gehen Katharina Pötter (CDU, 35,75 Prozent) und Annette Niermann (Grüne, 26,64 Prozent) in eine Stichwahl um das Amt der Oberbürgermeisterin. Pötter ist seit 2019 Stadträtin, Niermann seit dem Jahr 2014 Bürgermeisterin von Bad Iburg. Bei der OB-Wahl waren 131.323 Menschen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,9 Prozent. Der bisherige Oberbürgermeister von Osnabrück, Wolfgang Griesert (CDU), trat aus Altersgründen nicht mehr an. Alle aktuellen Ergebnisse und Nachrichten zur Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen finden Sie hier.

VIDEO: Osnabrück: Wer wird Oberbürgermeisterin? (3 Min)

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 12.09.2021 | 19:30 Uhr