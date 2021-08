Stand: 24.08.2021 10:16 Uhr Speed-Dating mit Bundestagswahl-Kandidaten in Bissendorf

Die Osnabrücker Landfrauen wollen den Bundestagswahl-Kandidatinnen und -Kandidaten aus der Region auf den Zahn fühlen. Am Dienstagabend veranstalten sie dazu in Bissendorf ein Speed-Dating mit anschließender Diskussion. Acht Politikerinnen und Politiker sind dazu eingeladen. Beginn ist um 20 Uhr im Bürgersaal in Bissendorf.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 24.08.2021 | 09:30 Uhr