SPD-Kandidat Kornblum wird Oberbürgermeister in Braunschweig

Stand: 27.09.2021 00:27 Uhr

Der SPD-Politiker Thorsten Kornblum hat die Oberbürgermeisterwahl in Braunschweig gewonnen. Er siegte in der Stichwahl am 26. September gegen den CDU-Kandidaten Kaspar Haller.