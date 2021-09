SPD-Chef Weil zu Kommunalwahl: "Könnte schöner Abend werden"

SPD-Chef Weil: "Könnte ein sehr schöner Abend werden" Stand: 12.09.2021 20:48 Uhr Die Wahllokale sind geschlossen, landesweit laufen erste Ergebnisse ein. "Es könnte ein sehr schöner Abend werden", sagt SPD-Landeschef und Ministerpräsident Stephan Weil dem NDR in Niedersachsen.

"Für die SPD hat es viele positive Zwischenresultate gegeben", so Weil weiter. "Wir gehen in den meisten Städten und Landkreisen in Stichwahlen." Gemeint ist dabei auch die Region Hannover, in der ein neuer Regionspräsident oder eine neue Regionspräsidentin gewählt wird. Dort liegt laut Zwischenergebnis der SPD-Kandidat Steffen Krach vor Christine Karasch (CDU).

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 12.09.2021 | 22:00 Uhr