Stand: 13.09.2021 00:55 Uhr Rechnerische Unstimmigkeiten: Noch kein Ergebnis in Goslar

Wegen rechnerischer Unstimmigkeiten wird bei der Oberbürgermeisterwahl in Goslar kein offizielles Endergebnis am Sonntag mehr feststehen. In zunächst vier der rund 75 Wahllokale sei es zu Unstimmigkeiten beim Auszählen gekommen, sagte eine Sprecherin der Stadt am Sonntagabend. Am späten Abend waren es dann laut Sprecherin noch vier Wahllokale, in denen erneut gezählt werden muss. Dabei handelt es sich jeweils um eine oder zwei Stimmen Differenz.

Stichwahl steht fest

Es stehe bereits fest, dass es eine Stichwahl in zwei Wochen geben wird. Urte Schwerdtner von der SPD kam ohne die vier Wahllokale auf 49,4 Prozent, mit allen weiteren möglichen Stimmen seien 50 Prozent nicht mehr zu erreichen. Die Sozialdemokratin hat gute Chancen, Amtsinhaber Oliver Junk abzulösen. Der Christdemokrat kam auf 32,2 Prozent. Junk hat den Posten seit zehn Jahren inne. Alle aktuellen Ergebnisse und Nachrichten zur Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen finden Sie hier.

