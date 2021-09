Stand: 12.09.2021 22:56 Uhr Prietz macht das Rennen - im ersten Anlauf

Der CDU-Politiker Marco Prietz hat im ersten Anlauf die Landratswahlen im Landkreis Rotenburg (Wümme) gewonnen. Er setzte sich am Sonntagabend mit 60,4 Prozent gegen seine beiden Mitbewerber durch. Auf Platz zwei landete mit 24,8 Prozent Gabriele Hornhardt von der Bürgerliste Landkreis Rotenburg BLM, dahinter Stefan Klingbeil (Linke, 14,8 Prozent). Amtsinhaber Hermann Luttmann (CDU) hat den Posten seit 15 Jahren inne. Er trat nicht mehr an. Alle aktuellen Ergebnisse und Nachrichten zur Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen finden Sie hier.

