Parteien ziehen Bilanz zu Ergebnissen der Kommunalwahl Stand: 13.09.2021 11:33 Uhr Am Morgen nach der Kommunalwahl ziehen die Spitzen der großen Landesparteien Bilanz. Nach einer Presskonferenz standen sie in der Sondersendung "Kommunalwahl in Niedersachsen" Rede und Antwort.

"Die Wahlbeteiligung ist gestiegen und die AfD kommt in Niedersachsen nicht über Randexistenz hinaus", sagte SPD-Landeschef und Ministerpräsident Stephan Weil am Morgen in der Landespressekonferenz. Das sei beides erfreulich - ein "guter Tag für die kommunale Demokratie". Bei der SPD sehe er "sehr differenzierte Ergebnisse", sei aber alles in allem zufrieden. Das Ziel, stärkste Partei zu sein, "haben wir nicht ganz geschafft". Allerdings falle auf, dass die SPD bei vielen Direktwahlen sehr ordentlich abgeschnitten habe. "Bei den Stichwahlen rechnen wir uns noch einiges aus", ergänzte Weil mit Blick auf den 26. September. Eine Wahlempfehlung für die Grünen, wo die SPD nicht mehr im Rennen ist, werde es auf Landesebene nicht geben, "auch wenn es überwiegend auf eine Empfehlung für die Grünen hinausläuft", so Weil. Rückschlüsse auf die am 26. September ebenfalls anstehende Bundestagswahl wolle er nicht schließen.

Althusmann lobt starken Wahlkampf

CDU-Landeschef und Vizeministerpräsident Bernd Althusmann freute sich, dass die Christdemokraten "allen Unkenrufen zum Trotz" in Niedersachsen mit 31.7 Prozent stärkste Kraft geworden sind. Für ihn sei das ein Zeichen, dass die Partei auch entgegen dem Bundestrend eine gute Chance habe, den neuen Kanzler zu stellen. Die CDU habe bei den Kommunalwahlen einen sehr engagierten und konzentrierten Wahlkampf gemacht - und habe unter anderem in Cloppenburg, Vechta, Stade, Salzgitter und zahlreichen kleineren Regionen wie Hemmingen sehr gute Ergebnisse erzielt. Auch er freute sich, dass die AfD von den Wählern "rechts liegen gelassen" worden sei.

Grüne erreichen "bestes Kommunalwahlergebnis"

"Niedersachsen wird grüner, wir haben überall zugelegt", sagte die Grünen-Landesvorsitzende Anne Kura. 15,9 Prozent der Stimmen seien das beste Kommunalwahlergebnis der Grünen in Niedersachsen überhaupt. "Grüne Politik ist im Aufwind, wir gehen gestärkt in die Stichwahl", sagte Kura weiter. In vielen Großstädten, aber auch in kleineren Gemeinden hätten die Grünen enorm zugelegt und SPD und CDU Mandate abgerungen. "Es gibt keine Erbhöfe mehr." Auch für die anstehende Bundestagswahl sieht sich die Partei gestärkt. "Wir empfinden das als starken Rückenwind", sagte der Co-Landesvorsitzende Hans-Joachim Janßen.

Liberale sehen sich "substanziell" gestärkt

FDP-Chef Stefan Birkner sieht in den Wahlergebnissen eine "substanzielle Verstärkung" für die Liberalen. Laut vorläufigem amtlichen Endergebnis erreichte die FDP bei den Kommunalwahlen 6,5 Prozent, 2016 waren es 4,8 Prozent. Sowohl in Gemeinderäten als auch Kreistagen habe die Partei mehr Plätze. Auch bei den Wahlen zu Hauptverwaltungsbeamten habe die FDP tolle Ergebnisse erzielt, unter anderem in Leer, Delmenhorst und Northeim. Die Mitglieder seien im Wahlkampf hochmotiviert gewesen und es seien viele Menschen an die Wahlstände gekommen, um sich zu informieren. Ich bin "sehr zufrieden", bilanzierte Birkner. Eine Wahlempfehlung für die Stichwahlen gebe es vonseiten der Landespartei nicht. Weil es um örtliche Themen gehe, müssten auch vor Ort Entscheidungen getroffen werden.

