Lynack oder Wißmann? Auch Hildesheim geht in die Stichwahl

Im Landkreis Hildesheim ist im ersten Wahlgang noch keine Entscheidung um die Nachfolge von Olaf Levonen (SPD) gefallen. Der Landtagsabgeordnete Bernd Lynack (SPD) und Evelin Wißmann (CDU), Erste Kreisrätin, müssen am 26. September in die Stichwahl. Alle aktuellen Ergebnisse und Nachrichten zur Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen finden Sie hier.

