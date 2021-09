Lüchow: Liwke wird neuer Samtgemeindebürgermeister

Stand: 26.09.2021 22:37 Uhr

In Lüchow wird der parteilose Kandidat Sascha Liwke neuer Samtgemeindebürgermeister. Er setzte sich in der Stichwahl am 26. September gegen Thorsten Hensel von der BL Lüchow durch.