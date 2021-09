Livestream ab 9 Uhr: Parteien zu Kommunalwahl-Ergebnissen Stand: 13.09.2021 07:37 Uhr Am Tag nach der Kommunalwahl in Niedersachsen äußern sich Politiker der Landtags-Fraktionen in einer Pressekonferenz. NDR.de überträgt ab 9 Uhr an dieser Stelle im Livestream.

Wer ist Verlierer, wer ist Gewinner der Abstimmung über die kommunalen Vertreterinnen und Vertreter? Dazu spricht SPD-Landeschef und Ministerpräsident Stephan Weil zu Beginn der PK. Anschließend zieht Generalsekretär Sebastian Lechner für die CDU Bilanz. Danach Anne Kura und Hans-Joachim Janßen, die beiden Vorsitzenden der Grünen. Für die FDP spricht Stefan Birkner als Landesparteivorsitzender.

Erstes Stimmungsbild am Sonntagabend

Bereits am Abend des Wahltages hatten sich die Spitzen des Landes-Parteien im NDR Fernsehen zum Verlauf der Wahl geäußert. "Die Ergebnisse sind für mich ein buntes Bild mit positiven und nicht ganz so positiven Signalen", sagte Weil. Bei CDU-Landeschef Bernd Althusmann war die Stimmung besser: "Die CDU ist und bleibt stärkste Kraft in Niedersachsen", betonte er. Kura ist mit dem Abschneiden ihrer Grünen zufrieden. "Das ist das stärkste Ergebnis, das wir hier je hatten", sagte sie. FDP-Landeschef Stefan Birkner lobte das zweitbeste Ergebnis seiner Partei in den vergangenen 40 Jahren.

NDR Sondersendung um 11 Uhr

In der Sondersendung "Kommunalwahl in Niedersachsen" zeigt das NDR Fernsehen um 11 Uhr, wie die Wahlergebnisse vor Ort aufgenommen wurden. Es werden Reaktionen gezeigt und es geht nochmals in die Analyse.

