Stand: 12.09.2021 22:18 Uhr Krogmann geht in die Stichwahl gegen Fuhrhop

Oldenburgs amtierender Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) erhielt am Sonntag 40,92 Prozent der Stimmen, wie die Stadt mitteilte. Danach folgte der parteilose Kandidat Daniel Fuhrhop, der von den Grünen unterstützt wird. Er erhielt 29,91 Prozent der Stimmen. Die beiden Kandidaten treten damit am 26. September in einer Stichwahl gegeneinander an. Bei der OB-Wahl waren 135.173 Menschen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,83 Prozent. Bei der vorerst letzten Oberbürgermeisterwahl, die mittlerweile sieben Jahre zurückliegt, hatte sich Krogmann (SPD) in der Stichwahl mit 69,21 Prozent der abgegebenen Stimmen durchgesetzt. Alle aktuellen Ergebnisse und Nachrichten zur Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen finden Sie hier.

VIDEO: Oldenburg: Stichwahl zwischen Amtsinhaber und Newcomer (2 Min)

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 12.09.2021 | 19:30 Uhr