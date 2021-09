Stand: 12.09.2021 21:07 Uhr Krach oder Karasch: Stichwahl muss entscheiden

Steffen Krach (SPD) und Christine Karasch (CDU) haben es bei der Wahl um das Amt des Regionspräsidenten in der Region Hannover in die Stichwahl geschafft. Die Kandidatin der Grünen, Frauke Patzke, fuhr das drittbeste Ergebnis ein. Am 26. September wird also die Entscheidung fallen, wer Hauke Jagau (SPD) beerbt. Jagau, der die letzte Stichwahl für die SPD knapp vor CDU-Bewerber Axel Brockmann gewonnen hat, tritt nicht mehr als Regionspräsident in Hannover an. Krach, 42 Jahre alt, ist Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung im Berliner Senat. Karasch, 52 Jahre alt, ist Regionsdezernentin für Umwelt, Planung und Bauen in Hannover. Alle aktuellen Ergebnisse und Nachrichten zur Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen finden Sie hier.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 12.09.2021 | 19:30 Uhr